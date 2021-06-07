Гендиректор "МУЗ-ТВ" ответил на претензии к премии: Моргенштерн спровоцировал атаку ботов, а итоги голосования будут проверять

Даня Милохин и Дмитрий Нагиев на красной дорожке премии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Премия "МУЗ-ТВ" 20/21 завершилась грандиозным скандалом и вызвала шквал претензий со стороны как артистов, так и зрителей. После проигрыша Моргенштерна в номинации "Исполнитель года" музыкальный праздник не ругает только ленивый: Диана Арбенина, Нателла Крапивина и даже бывший гендиректор телеканала Арман Давлетяров раскритиковали премию, не стесняясь в выражениях. Вопросы вызвала не только "тарелка", которую вместо рэпера получил Александр Ревва, но и обилие фриковатых тиктокеров на красной дорожке, а также отсутствие традиционных рэперских и рокерских номинаций.

- Премия МУЗ-ТВ – это всегда своего рода зеркало времени-реальности и тех трендов, которые существуют сегодня. Сейчас, очевидно, наступила эра тиктокеров, - ответил на претензии генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Захар Бабин. - Наш федеральный музыкальный канал чутко отслеживает новые тенденции и при этом опирается на интересы многомилионной телеаудитории.

Гендиректор телеканала "Муз-ТВ" Захар Бабин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Высказался руководитель и о скандальных результатах голосования, по которым в номинации "Лучший исполнитель" победил ведущий премии Александр Ревва, он же Артур Пирожков.

Александр Ревва с наградой "Певец года" премии "Муз-ТВ". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Технология подсчета голосов и определения победителей не меняется на канале уже много лет, и она основана не только на народном голосовании, - отметил новый гендиректор. - В идее премии заложено определение победителя в каждой номинации голосами представителей музыкальной индустрии и аудитории. Голоса экспертов-академиков суммируются с голосами зрителей в определенных долях, чтобы не возникало недоразумений. Кстати, после объявления Алишером Моргенштерном намерения получить четыре «тарелки» нами было зафиксировано несколько больших ддос-атак на сайт премии (попросту говоря, это была атака ботов. - Ред.).

При этом, нынешний скандал с Моргенштерном далеко не первый - так, Тимати пару лет назад тоже был недоволен оглашенными результатами.

- Так может быть, это означает, что награда желанна, что премия - одно из знаковых событий российского шоу-бизнеса, в ней хотят участвовать и, конечно, артисты могут стараться заявить о себе, так сказать, пользуясь случаем, - рассудил Захар Бабин. - Мы только «за!», благодарны всем артистам за огромную поддержку и рады, что каждый год мы создаем этот шум вместе.

И самое главное: по словам Бабина, для максимальной прозрачности в мировой практике подобных событий привлекаются официальные аудиторы, которые следят за процессом голосования на всех этапах. Теперь так будет и с премией "МУЗ-ТВ": со следующего года телеканал планирует привлекать аудиторскую компанию для пересчета голосов. Однако, итоги премии в этом году руководство пересматривать не собирается.

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