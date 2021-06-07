Буран встал на защиту московского Кремля

Военнослужащий Соколиной службы комендатуры Московского Кремля с полярной совой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

...Я, конечно же, знал, что птичий гарнизон Московского Кремля, охраняющий святыню от ворон, пополнился еще одним бойцом. (Это - полярная сова по кличке Буран.) Но никак не ожидал встретить «новобранца» лично, когда попал в понедельник, 7 июня в Кремлевский Тайницкий сад по своим служебным делам. Там-то и столкнулся «нос в клюв» с этим новым стражем небес. Буран сидел на скамейке и внимательно меня изучал.

И вот что мне удалось выяснить «на бегу».

Полярная сова - самец, потому и имя у него (или кличка) - Буран. Возраст - 11 месяцев. А роль, которую он будет исполнять - ну, очень необычная.

Буран заступает на службу по охране Кремля от надоедливых ворон. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сова Буран, прогуливаясь вот так, по Тайницкому и по другим садам Кремля, будет привлекать к себе ворон, которые не только нахальные, но и - весьма любопытные. (То есть, Буран как бы будет вызывать «вороний огонь» на себя.) Ну, они стаей бросятся к Бурану. Вот тут-то их и настигнут доблестные Кремлевские ястребы.

Не напугает ли воронье полярную сову?

А вот это вряд ли. Размах крыльев у Бурана уже сейчас - до полутора метров.