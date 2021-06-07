ТОП-Менеджер «Комсомолки» стал гендиректором президентского фонда культурных инициатив

Роман Карманов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Издатель проекта Радио «Комсомольская правда» и первый заместитель гендиректора Медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов назначен главой Фонда, который создан по инициативе Владимира Путина. О том, что в стране должна быть такая структура президент сказал в своем Послании Федеральному собранию. Фонд будет проводить конкурсы и по их результатам предоставлять президентские гранты на проекты в области культуры, искусства и творчества. В 2021 году на эти цели правительство уже выделило 3,5 млрд рублей.

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратил внимание, что Карманов является победителем конкурса «Лидеры России. Политика».

- Его назначение — это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительное время реализуется по решению президента, — подчеркнул Кириенко.

Роман Карманов проработал в «Комсомольской правде» почти 11 лет. За эти годы он поднял и вывел в лидеры рынка «КП во Владивостоке» и «КП в Петербурге», а также успешно руководил структурами в федеральной «Комсомолке», в том числе и Радио «Комсомольская правда».

Первый заместитель гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Роман Карманов стал гендиректором президентского фонда культурных инициатив. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Считаю, что «Комсомольская правда» - лидерская Медиагруппа в стране, - отметил Роман. - Желаю ей сохранять энергию, соответствовать времени и быть всегда востребованной.

А коллектив «Комсомолки» поздравляет Романа Владимировича с новой вершиной и желает расти, добиваться успеха и развивать новые направления.