У российского флота появится корабль-невидимка, вооруженный "Калибром"

Вот и наши корабелы решили показать, что они не плетутся в обозе научно-технического прогресса
Фото: ТАСС
Американские адмиралы и кораблестроители давно запудрили мозги миру загадочным выражением «технология стелс». Хотя никакой магии тут нет. Если говорить по-простому, то это уменьшение заметности боевой техники.
Вот и наши корабелы решили показать, что они не плетутся в обозе научно-технического прогресса. В Санкт-Петербурге строится корвет "Меркурий", который станет первым в российском Военно-морском флоте кораблем, построенным полностью по этой самой технологии "стелс". Его планируют ввести в боевой строй уже в следующем году (строительство началось в 2016-м).
Ну и за счет чего же корабль станет «невидимкой»?
Спецы отвечают: надстройки корвета имеет особую форму, где до минимума сведено число выступающих элементов. При строительстве корпуса применяются различные композитные материалы и специальные радиопоглощающее краски. А на радарах противника огромный ракетный корабль должен быть виден, как небольшая лодка.
ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»
Корвет «Меркурий»
Водоизмещение корабля - 3,4 тысячи тонн,
Длина - 109 метров,
Ширина - 13 метров, скорость - до 30 узлов,
Дальность плавания – 5000 морских миль,
Экипаж - 80 человек.
Предполагается, что корвет будет вооружен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми артустановками АК-630М, зенитным ракетным комплексом "Редут", противолодочными торпедами "Пакет-НК" и противокорабельными крылатыми ракетами "Калибр". Корабль также сможет нести беспилотники.