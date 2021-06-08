Поборы продолжаются: Россия заплатила за каждого легкоатлета по $100 тысяч штрафа

На Олимпиаду в Токио из этих 62 спортсменов все равно допустят только 10, так что ВФЛА еще придется провести жесткий отбор. Фото: REUTERS

Вчера Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) анонсировала две новости, как водится, хорошую и плохую. Хорошая - Антидопинговый комитет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил заявки еще 35-и российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях на 2021 год. А это значит, что уже 62 наших спортсмена получили нейтральный статус, необходимый для допуска к стартам. В заявке напротив фамилии вместо страны будут стоять буквы ANA (Authorised Neutral Athlete - Нейтральный спортсмен).

Но есть и плохая новость. На Олимпиаду в Токио из этих 62 спортсменов все равно допустят только 10, так что ВФЛА еще придется провести жесткий отбор. Впрочем, на Олимпиаде в Рио-2016 наших легкоатлетов вообще не пустили, и от нас там выступала одна прыгунья в длину Дарья Клишина, которая уже давно живет, тренируется и сдает допинг-пробы в США.

А теперь мы можем подсчитать, на сколько нас раскрутили международные спортивные организации. Напомним, что летом прошлого года Минспорт России выплатил World Athletics штраф за нашу федерацию в размере 6,3 млн долларов. Получается, что только годовой статус нейтрального атлета обошелся нам в $100 тысяч на каждого спортсмена. А если брать только олимпийские лицензии, то по $630 тысяч на человека. Дороговато… А ведь, чтобы подтвердить статус в 2022 году придется заплатить еще $5 млн.

Кстати, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на днях предоставила дорожную карту восстановления в правах РУСАДА. Первый этап расписан до 2022 года и тоже придется платить…. Хорошую кормушку себе придумали западные чиновники…