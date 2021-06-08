«Сегодня дорого, завтра еще дороже, послезавтра – поздно»

Вячеслав Фетисов и Илья Разбаш поговорили с «Комсомольской правдой»

Вячеслав Фетисов хочет сделать ВООП самой авторитетной экологической общественной организацией в мире, Илья Разбаш рассказал, как акцию по очистке берегов «Вода России» удалось вывести на международный уровень

СПРАВКА КП

Вячеслав Фетисов – Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы

Илья Разбаш – Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

А. Челышев:

- ВООП подписало соглашение с Газпромбанком. В чем его суть?

В. Фетисов:

- Во-первых, приветствую «Комсомольскую правду» и всех ее читателей, зрителей и слушателей. Взаимоотношения с этой крутой газетой тянутся с середины 70-х, поэтому я очень рад снова быть на площадке уважаемого издания.

Соглашение, о котором вы спросили – знаковое. Газпромбанк - один из лидеров в разработке стандартов «зеленого» и «синего» финансирования. Мы, в свою очередь – старейшая природоохранная организация в мире, нам 97 лет. И мы официально заявили о том, что будем самой прозрачной общественной организацией в России. Все будут видеть как источники финансирования, так и цели, на которые деньги будут потрачены. Это будут общие решения. Одна из наших главных целей – это развитие ВООП на всей территории страны. Если сегодня мы представлены чуть более чем в 40 регионах, то к 100-летию необходимо вовлечь в процесс все регионы России. Напомню, во времена СССР членами ВООП были 45 миллионов граждан. Сегодня наша цель – превратиться в самую влиятельную и авторитетную экологическую организацию не только в нашей стране, но и во всем мире. И мы благодарны Газпромбанку за то, что дал старт финансированию этой работы.

А. Челышев

- С каких шагов начнете двигаться к намеченным целям?

В. Фетисов:

- Готовимся к съезду, он намечен на 10 июня. Планируем обсуждать новый устав и стратегию развития. Надеюсь, мы сможем принять Устав – и тогда приступим к достижению поставленных целей. Еще раз повторю – мы хотим сделать ВООП наиболее влиятельной экспертной организацией, которая сможет давать оценки всему, что происходит в экологии во всем мире.

Для этого нам необходимо организовать площадку для обсуждения экологических вопросов с бизнесом и государством. Также, мы хотим наладить взаимодействие с такими же организациями наших стран-соседей. Тех, с кем у нас общие водные и другие природные объекты. Контроль всех процессов требует координации и взаимодействия. Еще одна задача – вовлечь в нашу организацию как можно больше молодежи и вести с ней диалог. Образование – очень важная часть миссии ВООП.

Мы должны помнить, что, в определенном смысле, живем в долг. Мы взяли будущее взаймы у наших детей и внуков. Поэтому наша задача сейчас – объединить все общество, все поколения для работы на благо этого будущего. Для того, чтобы выработать единые правила игры для восстановления экологии. Ключевой момент: в этот процесс должен быть вовлечен своим личным отношением каждый гражданин. Каждому человеку должно стать не все равно, как и чем будет жить в будущем все человечество. Сегодня это мировой тренд, и я уверен, что Российская Федерация, обладая самым большим ресурсом жизнеобеспечения на ближайшую перспективу, должна возглавить это мировое движение.

А. Челышев:

- С министерством природных ресурсов и экологии у ВООП тоже подписано соглашение, насколько я знаю…

И. Разбаш:

- Совершенно верно – соглашение о партнерстве. И если говорить об эковолонтерах, участвующих в акциях, организованных Минприроды, то в этом смысле у ВООП хорошие перспективы по привлечению новых членов. Только акция «Вода России» за последние годы набрала более 6 миллионов участников. Еще один показатель: в прошлом году, несмотря на пандемию, в акциях по уборке берегов приняли участие более 800 000 человек. Каждый, кто участвует в такой уборке, больше не позволяет себе мусорить. А зачастую – и другим тоже. Мы очень хорошо это видим на примере тех участков, где проходят наши мероприятия: там, где в прошлом году состоялась уборка, в этом году мусора уже нет. Или почти нет. Потому что волонтеры берут эти места под общественный контроль. С этой закономерностью работает Росприроднадзор, который хочет вернуть на былые твердые рельсы общественный экологический контроль. Я уверен, что коллаборация Минприроды России и ВООП позволит добиться еще больше изменений к лучшему в сфере экологии.

В. Фетисов:

- Волонтеры – это наше достояние. Они участвуют в решении различных проблем. Очень хорошо это продемонстрировала пандемия, когда волонтеры оказывались на самых «горячих» участках: помогали врачам в ковидных госпиталях, поддерживали тех, кому особенно сильно нужна была помощь и поддержка. И, наверное, правильнее будет говорить уже не о волонтерстве (в нашем случае не об эко-волонтерстве), а об образе жизни. Когда каждый человек осознанно экономит воду, электроэнергию, не использует пластиковые пакеты, сдает тару во вторичный оборот. Мы должны стремиться именно к этому – чтобы каждый человек соотносил свои поступки, свой образ жизни, со своим же будущим. И, конечно, будущим своих детей.

К тому же, такой подход даст человеку основания и с государства спрашивать: мы следим за чистотой берега, а ты, государство, организуй работы по расчистке русла реки, и тогда она оживет по-настоящему.

Мы, кстати, посмотрели несколько рек в стране. Некогда они были судоходными, а сегодня по ним только на плоскодонке можно пройти. Поэтому мы, конечно, очень благодарны «Воде России» за сохранение и приумножение этого ресурса. ВООП рассчитывает также внести свою лепту в эту работу и вовлечь в экологические процессы бизнес, который понимает важность этой проблематики и готов участвовать в решении проблем. Это командная работа, и я уверен, что вместе мы сумеем победить. Намусорил – убери, навредил – исправь. Этот лозунг должен стать основой для построения экологичного будущего. В противном случае мы рискуем просто не выжить.

А. Челышев:

- Во всем мире 5 июня отмечается день создания UNEP - программы ООН по окружающей среде, а вы – посол программы в России. Расскажите, насколько пристально ООН следит за изменениями в экологии России? Какие проекты поддерживает?

В. Фетисов:

- Цель UNEP и состоит в том, чтобы наблюдать за изменениями окружающей среды. При этом, могу сказать, что без благополучия экологии России все усилия, прилагаемые в остальном мире, бесполезны. Для того чтобы очистить наши водные ресурсы, нужны колоссальные средства. Сегодня это дорого, завтра будет еще дороже, а послезавтра, скорее всего, будет поздно.

Однако Россия активно работает над решением проблем экологии. Мы мало рассказываем в мире о том, сколько деревьев высадили или какой у нас стратегический план по восстановлению экосистем. На самом деле Россия – одно из немногих государств, где сегодня выполняются 11 программ, связанных с экологией. И эти проекты требуют колоссальных средств.

И, конечно, давить санкциями на страну, которая является главным партнером всей планеты по сохранению экологии, наверное, безрассудно. Мы говорим об этом на всех международных площадках.

А ведь мы, повторюсь, решаем проблемы, которые касаются всего человечества. Один только Байкал содержит 20% мировых запасов пресной воды. О каких санкциях вы говорите, господа? Одумайтесь!

Одна из задач UNEP, и меня как посла – отвратить людей от всех политических разборок, которые занимают слишком много времени и денег. Кроме того, UNEP, а значит и весь мир, должны узнать, сколько на самом деле делает Россия для решения проблем экологии. Как в решение этих проблем включается все российское общество, все наши волонтеры. Это большой вклад в имидж нашей страны, которая, я уверен, должна возглавить мировое сообщество в борьбе за общее чистое будущее. Я надеюсь, что мы вместе с партнерами сможем разработать единые «правила игры», направленные на достижение одной цели – более чистой планеты для наших детей и внуков.

А. Челышев:

- А еще 5 июня в России отмечается День эколога. Как отметили?

И. Разбаш:

- Как всегда, добрыми делами. Множество акций по уборке берегов. Одна из таких акций прошла в поселке Ям Домодедовского района Подмосковья: мы очищали берег Пахры. Еще одно крупное мероприятие прошло в Оренбургской области – уборка берега Урала, причем одновременно и на Российском, и на казахстанском берегу. Да, нам удалось актуализировать международную повестку в вопросах уборки берегов трансграничных рек. Есть цели, добиваться которых можно только вместе с нашими партнерами-соседями.

А вообще, в целом по России прошло около 400 мероприятий, все они указаны на портале берегдобрыхдел.рф. Примерно половину всех акций – около 150 – мы проводим вместе с ВООП. Всего в 2021 году запланированы около 12 тысяч мероприятий по уборке берегов во всех 85 регионах России. За первые 5 месяцев года свой вклад в очистку берегов уже внесли 250 тысяч неравнодушных.

В. Фетисов:

- Очень надеюсь, что число понимающих важность этой работы с каждым годом будет выше. Я очень хочу, чтобы она проводилась в созидательном ключе, в режиме диалога, потому что, к сожалению, проявления экологического экстремизма тоже присутствуют. И я очень благодарен тем моим коллегам-общественникам в регионах, которые сумели не скатиться до этого уровня. Нам – обществу, государству, бизнесу – необходимо объединяться и поддерживать друг друга. Будучи разобщенными, экологические проблемы решить не удастся. А потому - вступайте во Всероссийское общество охраны природы!