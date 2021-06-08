Мальчики в платьях и странная свадьба Филиппа Киркорова: Роскомнадзор проверит премию «МУЗ-ТВ» на ЛГБТ-пропаганду

Масла в огонь подлил Филипп Киркоров, смутивший публику свадебным кабриолетом, в котором на месте жениха восседал экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, а вокруг - полуголые темнокожие мужчины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скандалы вокруг премии «МУЗ-ТВ», отгремевшей на прошлой неделе, и не думают утихать. После громкого проигрыша Моргенштерна в номинации «Лучший исполнитель» известные музыканты и даже экс-гендиректор канала Арман Давлетяров катком прошлись по результатам голосования, так что нынешнее руководство даже решило со следующего года проверять итоги с помощью независимых аудиторов. И вот новый инцидент: теперь вопросы к главному музыкальному событию года появились у Роскомнадзора.

Чиновников смутило обилие наряженных в платья мужчин на красной ковровой дорожке. Так, в странном костюме полумальчика-полудевочки на шоу появился популярный тиктокер Даня Милохин, которого теперь зовут не только в клипы Николая Баскова, но и на ПМЭФ. А блогер Игорь Синяк и вовсе явился в вечернем платье в пол, заявив, что одежда не имеет гендера. Кроме того, масла в огонь подлил Филипп Киркоров, смутивший публику свадебным кабриолетом, в котором на месте жениха восседал экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, а вокруг - полуголые темнокожие мужчины. Причём, намеки на нетрадиционную свадьбу сам артист всячески подогревал.

«У нас с Давидом дуэт на сцене и в жизни», - многозначительно подмигнул поп-король на вопрос kp.ru «а что, собственно, происходит?».

В странном костюме полумальчика-полудевочки на шоу появился популярный тиктокер Даня Милохин Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь отвечать за шалости гостей придётся телеканалу «МУЗ-ТВ»: Роскомнадзор проанализирует записи эфира премии на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. По закону, подобные взрослые программы должны иметь маркировку 18+ и транслироваться строго после 23:00.

- На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции 6+, - рассказали kp.ru в пресс-службе ведомства. - Роскомнадзор проанализирует записи на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Также чиновники отметили, что неплохо бы проверить и само мероприятие, однако, таких полномочий у блюстителей информационного пространства нет. Если же проверка установит, что в эфире присутствует пропаганда ЛГБТ, телеканалу грозят штрафы от 100 тысяч (для должностных лиц) до 1 миллиона (для юридических) и даже приостановка вещания на срок до 90 суток.