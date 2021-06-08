Валентин Юдашкин предложил открыть музей Вячеслава Зайцева

В Москве прошла презентация книги модельера Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Свою новую книгу известный кутюрье Вячеслав Зайцев назвал «Провидение». В неё вошли стихи, живопись и графика модельера, известного на весь мир как «Красный Диор».

Презентация издания прошла во вторник, 8 июня, в музее «Собрание». 82-летний кутюрье, несмотря на проблемы со здоровьем, сам представил свою книгу. На пресс-конференции Вячеслав Михайлович прочёл одно из своих стихотворений, вошедших в издание. А вот вопросы о судьбе его «Дома моды» были под запретом. Напомним, десятиэтажное здание на Проспекте Мира, которое модельеру подарил мэр Москвы Лужков, сейчас пустует: коллектив уволен, производство остановлено, фирменный магазин закрыт.

О судьбе некогда успешного предприятия переживали именитые гости презентации. Но , похоже, надежд на то, что цеха заработают с новой силой, у них нет.

- Нужен музей Вячеслава Зайцева, - во время презентации книги обратился к гостям модельер Валентин Юдашкин. - Москва должна помочь. Это важно, очень важно! Надо сохранить и живопись, и костюмы. Это народное достояние. Мы знакомы давно, я пришёл к нему на 5 курсе. Я в «Доме моды» прошёл школу жизни.

Презентация издания прошла во вторник, 8 июня, в музее «Собрание». 82-летний кутюрье, несмотря на проблемы со здоровьем, сам представил свою книгу. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Валентина Юдашкина часто называют учеником Вячеслава Зайцева. Он получил от своего старшего коллеги подарочное издание новой книги. Вместо автографа на титульном листе автор нарисовал графическую картину.

О том, что сам Зайцев не против создания музея, не раз звучало со сцены.

- Вячеслав Михайлович хочет, чтобы это был именно народный музей моды, хочет, чтобы он был открыт на пожертвования всех неравнодушных людей, - озвучила идею маэстро ведущая презентации.

Сам кутюрье из-за проблем со здоровьем в этот день почти не говорил. Напомним, сын модельера, Егор Зайцев и его старшая внучка, Маруся Зайцева, на презентацию не пришли. Книга «Проведение» выпущена ограниченным тиражом. Первая книга Зайцева «Мода. Мой дом» была выпущена в 2017-м году. Это автобиография модельера, которая до сих пор пользуется популярностью в книжных магазинах страны.