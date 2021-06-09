Разводим бетон и лохов: распространенные способы мошенничества строительных бригад

В России - бум загородного строительства. Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

В этом году в России случился загородный бум. Строиться кинулись даже те, кто до пандемии ни о чем таком и не думал. Последствия не заставили себя ждать. Приличные строительные фирмы, как рассказали «КП» эксперты, еще с середины весны плотно завалены заказами до конца осени. А цены на стройматериалы за год выросли, минимум, вдвое. Пропорционально увеличилась и стоимость строительства нового дома. Как тут не потерять голову и не хвататься за любую соломинку… Которую с удовольствием протягивают оживившиеся желающие «развести лохов».

«ОСТАТКИ СО СКИДКОЙ»: МОШЕННИЧЕСТВО С АВАНСОМ

Евгений — один из тех, кто дозрел до строительства загородного домика только недавно. Горожанин, завален работой, которая не оставляет особо времени на то, чтобы вникать во все детали стройки. Место для будущего дома тем не менее удалось подобрать хорошее, тихое и не очень далеко от Москвы. «Теперь испытываем разные приключения», - рассказал он «КП».

Приключения начались с бетона. Просмотрев различные предложения, Евгений остановился на самом выгодном. Предлагали бетон со скидкой в 20%, но при условии срочной поставки. Объясняли так: продают остатки, ждут новую партию. Фирма прислала дотошного замерщика, который произвел неплохое впечатление. Заплатили аванс. На этом все и закончилось — бетонщики исчезли. Номера телефонов, указанные для связи, больше не отвечали.

- Знакомые рассказывают, что многие так попадаются и на строительных работах, - уже навел справки Евгений. - Нанимают бригаду, которая предлагает более вменяемые, чем у остальных, расценки. Строители приезжают, берут аванс, даже вроде бы начинают чего-то делать. А потом исчезают. Суммы авансов — в сравнении со стоимостью строительства дома — относительно небольшие. Большинство людей, особенно занятых, не захочет ради этого тратить время на обращение в полицию — тем более, что там вряд ли ждут с распростертыми объятиями. На это, видимо, и рассчитано: все молчат, обманщики успевают собрать деньги с достаточного числа заказчиков — и исчезают.

Увы, это далеко не все разводки, которые встречаются на строительном рынке. Специалисты сходу накидали «КП» топ популярных способов нажиться на горожанах- «чайниках».

«МАШИНА ПРИЕХАЛА»: САМЫЙ ХОДОВОЙ ОБМАН С ДОСТАВКОЙ

Эта схема, как предупреждают эксперты, даже популярнее предыдущих.

Предлагается профнастил, штукатурка, кирпич или что-нибудь еще с существенной скидкой (обычно — через порталы бесплатных объявлений типа «Авито»). Клиенту дается номер банковской карты, на которую надо перевести деньги, как только приедет машина с товаром. Машина действительно приезжает - мошенники от вашего имени заказывают на ваш адрес поставку в реальной компании, по нормальной цене.

Как только «газелька» появляется в зоне видимости, торопят сделать перевод. Дальше клиент, то есть вы, и компания, которая привезла стройматериалы, долго разбираетесь друг с другом, а «продавец»-аферист тихо исчезает вместе с переведенными ему деньгами.

Резкий рост спроса на стройматериалы подстегнул и цены. Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

«У НАС ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ»: РАЗВОДКА С ПОДМЕНОЙ МАТЕРИАЛОВ

Не всегда обман столь очевиден. Фирма вроде как свою работу делает. Но — в расчете, что заказчик не сразу поймет, что построенное якобы «на века» будет требовать ремонта уже через пару лет, а то и почти сразу.

Самый простой вариант выглядит так. Некая компания предлагает, скажем, смонтировать забор из профнастила — по очень выгодной цене. Заключают договор, все честно монтируют, забирают деньги, уезжают. Только потом выясняется, что по факту забор оказался из листов меньшей толщины, чем было обещано и прописано в договоре. Так что заказчик, который сходу не заметил подмены и принял работу, не только не получил «выгодную цену», но еще и переплатил. Судиться, конечно, можно. Но деньги вы вряд ли вернете. У фирмы-обманщицы (если она к концу судебных разборок еще будет существовать) на счетах, скорее всего, окажутся нули.

Схожим образом, скрытно для заказчика-непрофессионала, удешевляют и строительство дома. То есть в смете и спецификациях указывают все как надо, а на деле используют более дешевые материалы и упрощают технологию. Итог...

Ольга заказала каркасный дом «под ключ» фирме с крутым сайтом и исключительно положительными отзывами благодарных клиентов.

-Обманули почти во всем, - жалуется Ольга. - По толщине межкомнатных перегородок, по обшивке… В доме отсутствуют прямые углы. В перекрытиях обнаружились вода и грибок. А дверь на террасу просела так, что пришлось заказывать новую.

-Подмена материалов, когда вместо сухого пиломатериала привозят второсортный сырой, или исключение из конструкции важных элементов - это не просто обман. Это именно настоящее мошенничество, которое для дома может иметь неприятные последствия, - предупреждает руководитель проекта DOM TECHNONICOL Андрей Баннов. - Так, например, если добавить воды в бетонную смесь больше положенного, так сказать «для удобства укладки», или сэкономить на щебне в дренаже основания фундамента, то такой фундамент не справится со своей проектной задачей. А это уже опасно.

«ИГРЫ СО СМЕТОЙ» И «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

Как говорят эксперты, манипуляции со сметой и общей ценой вопроса на нашем строительном рынке настолько популярны, что их и серьезным обманом-то не считают. Типа, особенности договорных отношений. Смысл в том, что человек, не понимающий хоть чего-то в строительстве, с большой долей вероятности заплатит раза в полтора больше, чем «бывалый».

Начинается все с «завлекаловочки» - более выгодных цен.

-Разные компании по-разному учитывают площадь дома. Некоторые включают в нее внешние неотапливаемые конструкции – террасы, балконы и т.п.. Получается дом большой квадратуры с низкой ценой за метр. Однако более честный подход подразумевает расчет лишь внутренней, отапливаемой площади дома, - выдает один из секретов Андрей Баннов.

- Самый распространенный обман - в итоговой смете, - утверждает директор аналитического отдела Dominfo.ru Артур Меркушев. - Человек разбирающийся понимает, сколько цемента нужно для укладки фундамента на определенные квадратные метры. А кто не понимает, того легко обмануть, причем на крупную сумму.

Как говорят эксперты, манипуляции со сметой и общей ценой вопроса на нашем строительном рынке - дело настолько привычное, что клиенты закрывают на жульничество глаза. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

-Обычно смету составляют так, чтоб материалов было с запасом. Порядочный застройщик на «обрезки» прибавляет 15%, а тот, кто хочет заработать на заказчике, может здесь накинуть 50-100%, - перечисляет ходовые хитрости генеральный директор «Максимум Лайф Девелопмент» (управляет коттеджными поселками) Игорь Карцев. - Далее следует обратить внимание на цену материала. Если компания серьезная и строит не один дом, материалы закупаются оптом, а не в розницу — и цена должна быть соответствующей. Часто подрядчики тут тоже наживаются минимум в 1,5 раза. И, конечно, любое строительство ведется так, чтобы обязательно появлялись дополнительные работы. Они всегда дороже.

-Иногда покраску фасада не включают в общую смету, а потом считают дополнительно, - приводит примеры Андрей Баннов. - Исключают из сметы внутренние перегородки.

«Фишка» с дополнительными работами позволяет убить сразу двух зайцев. Изначальная смета выглядит дешевле и привлекательнее. А потом еще можно заломить за дополнительные работы, ведь не захочет же клиент жить в доме с непокрашенным фасадом.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВЫ «ЧАЙНИК»

Вот несколько рекомендаций от председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина.

1) Материалы безопаснее всего приобретать у крупных торговых сетей. По крайней мере, вам привезут то, что обещали, и по оговоренной цене.

2) Если покупаете на рынке, не соглашайтесь на предоплату. И очень желательно взять с собой знающего человека, который будет осуществлять что-то вроде «контроля качества».

3) При покупке через интернет — предпочтение маркетплейсам-агрегаторам (это типа «Озона» или «Яндекс-маркета»). Они проводят хотя бы минимальную проверку поставщиков и отфильтровывают фирмы-однодневки.

-Качество поставленного товара это не гарантирует, но, по крайней мере, его привезут. Некоторые сервисы предлагают услугу защищенного платежа — это тоже хорошо, - поясняет эксперт.

4) Проверяйте, кому вы платите. Значение имеет та фирма, которая указана в договоре и которой вы переводите деньги (и важно, чтобы это была одна и та же фирма — у аферистов возможны варианты).

-Если заключаете договор о строительстве «дома под ключ», не так важно, под какой торговой маркой поставляются эти домики — существенно, что за компания у вас указана в договоре, «живое» ли это юридическое лицо, нет ли у него финансовых проблем — например, долгов по налогам, - предупреждает Дмитрий Янин.

Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверь контрагента» на сайте Федеральной налоговой службы.

Увы, красивый, хорошо сделанный, сайт фирмы, может оказаться всего лишь уловкой — у фирмы нет ни имущества, ни капитала. Предъявлять претензии ей будет бессмысленно. Такие фирмы с большим удовольствием обещают клиентам с три короба и все слова подтверждают договорами - взять с них все равно нечего.

5) Многочисленные «добрые отзывы» тоже могут оказаться сфабрикованными. Поэтому попросите компанию показать вам хотя бы пару объектов, которые они построили год-два назад и постарайтесь поговорить с их владельцами — все ли нормально.

6) Если речь идет о дорогостоящем (для вас) строительстве, очень желательно нанять стороннего специалиста, который будет осуществлять технадзор и поэтапную приемку (технадзору, который предлагают сами фирмы, лучше не доверять). Сделать это важно еще на этапе заключения договора и составления сметы.

7) Оплата — по частям, по факту приемки каждого этапа работ (и желательно, чтобы их принимал знающий человек).