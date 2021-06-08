Анастасия Павлюченкова впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова празднует победу в четвертьфинале. Фото: REUTERS

Российская теннисистка Анастсия Павлюченкова сегодня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила Елену Рыбакину из Казахстана и впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнир Большого шлема. Матч, который продолжался более 2,5 часов, завершился со счетом 6:7; 6:2; 9:7. Игра склонялась то в одну, то в другую сторону, но в итоге победила более опытная спортсменка. Сыграла роль и отличная физическая готовность 29-летней теннисистки из России.

Кстати, 21-летняя Рыбакина на этом турнире уже победила несколько сильных соперниц, включая нашу Елену Веснину и знаменитую Серену Уильямс. Тем весомее победа Павлюченковой.

- Сегодня была публика на трибунах, и она мне очень помогла, - сказала после матча Настя. – И в теннисном, и психологическом плане я сейчас в хорошей форме. Сегодня приходилось много думать головой, играть более разнообразно и это принесло победу.

Любопытно, что для Анастасии это был уже шестой четвертьфинал турниров Большого шлема. До этой стадии она доходила и в Австралии, и в Париже, и на Уимблдоне, и в Нью-Йорке, но пробилась в полуфинал впервые.

Теперь Павлюченкова встретится с 82-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек из Словении, сенсационно дошедшей до полуфинала. Так что у Павлюченковой есть прекрасный шанс пробиться и в главный матч турнира.