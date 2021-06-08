Перенесший семь курсов химии из-за рака актер Филипп Янковский стал неузнаваем

Снимком с 52-летнего артистом поделился Артем Ткаченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актер Артем Ткаченко поделился редким фото с Филиппом Янковским. Актер в последнее время почти не появляется на публике. Поклонники с трудом узнали любимого артиста.

Филипп Янковский в отличие от коллег по актерскому цеху не имеет аккаунтов в соцсетях. Следить за его жизнью поклонники могут благодаря супруге Оксане Фандере, которая крайне редко показывает своего мужа.

А на днях редким снимком с 52-летнего артистом поделился Артем Ткаченко. "Прием, планета земля! Встречаем друзей, коллег и партнеров! Ура, Филипп Олегович", - написал Ткаченко в блоге.

Немногие смогли узнать сына Олега Янковского. Он отпустил бороду и усы. Янковский сильно осунулся и выглядит изможденным и очень бледным.

"Тяжелый период оставил след на внешности", "Неужели рак вернулся?", "Ой, какой Филипп старенький... или фото неудачное", - пишут поклонники.

Ранее появились слухи о рецидиве недуга у актера. В 2014 году врачи диагностировали у Янковского фолликулярную лимфому в третьей стадии. Это онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения.

Несколько лет прошли для Филиппа в молчаливой борьбе с недугом: он не хотел делиться с поклонниками личными проблемами, и подробности лечения знали лишь близкие артиста. Актер прошел семь курсов химиотерапии, ездил лечиться в Израиль. Четыре года назад Янковский сообщал, что недуг остался в прошлом, а сам он абсолютно здоров.