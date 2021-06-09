Американка, живущая в доме одна, регулярно находит чужие волосы в душе

Перепуганная женщина уверяет, что в своем доме она давно не принимала друзей и родственников. И уж точно не позволяла никому мыться в ее душе

Пользовательница TikTok сообщила своим подписчикам, что живет в доме одна, но с некоторых пор у нее появилась уверенность в том, что она делит жилье с непрошенным незнакомцем или незнакомкой.

Дело в том, что женщина регулярно стала находить в стоке своей душевой кабины пряди чужих волос. В том, что находки не принадлежат ей, Аврора уверена, поскольку свои длинные волосы она красит, а появляющиеся регулярно в душе – короткие и совершенно другого цвета.

Перепуганная женщина уверяет, что в своем доме она давно не принимала друзей и родственников. И уж точно не позволяла никому мыться в ее душе.

Под опубликованным ею в TikTok видео, которое быстро стало вирусным и перевалило за 1 млн. просмотров, стали появляться самые разные комментарии. Большинство людей уверено, что в жилище Авроры проникает кто-то непрошенный. Они рекомендуют ей обратиться в полицию, а также установить камеры видеонаблюдения. Есть и смельчаки, предлагающие женщине свою помощь в обследовании всех уголков дома, включая чердак и подвал. Они отговаривают ее делать это в одиночку.

Кого-то интересуют причины облысения незваного гостя: «Так много волос? Почему так много?».

Сейчас ролик скрыт настройками приватности. Возможно, перепугавшись окончательно, пользовательница TikTok пока что закрыла доступ к сделанному ей видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бездомная американка умерла в приюте, не получив почти 1 млн долларов

Деньги были завещаны ей матерью (подробнее)