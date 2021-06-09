Американку арестовали за то, что в образе своей дочери она провела день в школе

После того как видео было опубликовано в Интернете, к женщине пожаловала полиция

Жительница Техаса Кейси Гарсия провела целый день в школе своей дочери, выдавая себя за девочку-подростка. С ней общались преподаватели, школьники, сотрудники техперсонала, охранники, но подвоха не заметил никто, сообщает Insider.

Весь свой «учебный» день Гарсия запечатлела на видео, в самом начале которого рассказала, что на смену ролей ее подвигло желание лично выяснить – насколько плохо обстоят дела с безопасностью в учебном заведении, где учится ее родная дочь.

- Речь идет о безопасности наших детей. Все, что я хочу попытаться сделать, - это предотвратить новый массовый расстрел, – сказала она.

После того как видео было опубликовано в Интернете, к женщине пожаловала полиция. 30-летняя Гарсия была арестована «по подозрению в преступном посягательстве и подделке документов». Момент задержания она также сняла на видео и выложила в Сеть.

Только в 2021 году в США произошло, как минимум, 225 массовых расстрелов, в т.ч. и в учебных заведениях. Службы правопорядка ожидают увеличения числа подобного рода инцидентов после того, как все школьники вернутся в классы после дистанционного обучения.

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