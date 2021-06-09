Иосиф Пригожин вмешался в грандиозный скандал: "Нателла Крапивина ведет себя как животное, а Лобода - артист-копия"

Кто прав в этой ссоре, и не расколет ли шоу-бизнес скандал двух глыб, сайт kp.ru спросил у продюсера Иосифа Пригожина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такого скандала в шоу-бизнесе не было уже давно: схлестнулись два титана - Филипп Киркоров со Светланой Лободой, да так, что щепки летят. При этом Лобода, которой попало за плагиат, в этом конфликте не сказала ни слова: за нее все сделала продюсер Нателла Крапивина. После рекордно скандальной премии "МУЗ-ТВ" она выступила со смелым заявлением. Мол, шоу-бизнес окончательно превратился в цирк уродов, а Лобода - "самый крутой артист, показавший номер, до которого остальным - как Роскосмосу до Илона Маска".

Но самым оскорбительным оказался комментарий в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые на музыкальном празднике появились в провокационных образах молодоженов. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", - ядовито высказалась Крапивина, намекая, что отношения мужчин далеки от дружеских.

После этого все завертелось со скоростью света: в своем Инстаграме поп-король разразился гневной отповедью в адрес продюсерши и ее подопечной, обвинив их в двойных стандартах и плагиате номера Бейонсе (выступление Лободы на премии "МУЗ-ТВ" действительно напоминало шоу мировой звезды, которое она давала в 2017 году). А спустя час Нателла объявила, что больше не сотрудничает с Лободой и не имеет отношения к шоу-бизнесу...

Кто прав в этой ссоре, и не расколет ли шоу-бизнес скандал двух глыб, сайт kp.ru спросил у продюсера Иосифа Пригожина. Он, по традиции, не стал стесняться в выражениях.

- Я вам так скажу: я не уважаю Нателлу за ее отношение к окружающим: она ведет себя, как животное, - сходу ответил kp.ru Иосиф Пригожин. - Я долго молчал. Но слава богу, сейчас есть хороший повод высказаться. Накипело! С Крапивиной я несколько раз пытался связаться по разным вопросам. Звоню - не берет трубку. Что сделает нормальный человек? Правильно, перезвонит. Но я год ждал звонка, да так и не дождался. И все мои знакомые, все организаторы мероприятий в шоке от ее манер. Договаривается, например, Нателла по поводу корпоративов и в последний момент меняет райдер, выжимая из принимающей стороны все соки. А скольким она угрожала, скольких подставляла в деньгах? Ведет себя просто по беспределу! И теперь наконец Филипп поставил ее на место - он единственный, кто смог достойно ответить. И дело тут вовсе не гендере, не в предрассудках - это банальное человеческое хамство.

Лобода, которой попало за плагиат, в этом конфликте не сказала ни слова: за нее все сделала продюсер Нателла Крапивина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но главное, что заботит Пригожина - платят ли украинские артисты налоги в России, где зарабатывают большие деньги.

- Их непременно надо проверить и разобраться, на каком основании у нас работают Лобода и другие звезды из недружественных стран СНГ - например, есть ли у них рабочая виза? Ведь наших артистов на Украине нет, нас там буквально выжгли, а они здесь живут припеваючи, - продолжает продюсер. - Я например, за один квартал заплатил 8 миллионов рублей налогов. А Крапивина? А Лобода? В нашей стране нам дали лучшие условия, при которых налоги платить нестыдно и необременительно. Мы зарабатываем большие деньги, а отдаем государству не самый большой процент.

При этом Пригожин не умаляет заслуг Крапивиной: мол, именно она помогла состояться Светлане Лободе.

- У Нателлы богатые родители: там столько бабок, что можно вообще не работать. И Лобода стала звездой именно благодаря денежным возможностям своего продюсера, - уверен Иосиф Пригожин. - Но теперь своими выходками Крапивина опускает Лободу ниже плинтуса, и это уже не в первый раз. Вспомните, какое позорище они устроили на премии "Золотой граммофон": отказались выступать, потому что у Мари Краймбрери тоже был номер с ванной. Давайте откровенно. Избранные артисты - это Майкл Джексон, Бейонсе, Алла Пугачева: они оригиналы. А Лобода - это 28-я копия! И даже на "Золотом граммофоне" ее номер был украденным. Но сколько понтов! Как тут не вспомнить великую Майю Плисецкую: "Истинное величие никогда не опустится до высокомерия". Так что я соглашусь с Филиппом: Лобода и Крапивина ведут себя безобразно. К сожалению, когда человек становится богат и знаменит, с ним приходится знакомиться заново...

Однако, в том что весь шоу-бизнес переругается из-за сегодняшнего скандала, Пригожин сильно сомневается: по его словам, прежнего шоу-бизнеса больше нет, теперь каждый сам за себя.

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