Операция «Трезвый хозяин»: в России хотят запретить пьяным выгуливать собак

Законопроект о внесении поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовила группа сенаторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ведь это и правда нелогично: за руль пьяным нельзя, а гулять с собаками - можно. Причем с любыми собаками, включая бойцовских, которые «в руках» пьяного хозяина могут натворить бед. YouTube регулярно пополняется такими видеосюжетами. Вот из свежего: громадный стаффордширский терьер кидается на маму, ребенка и их крошечную собачку, а хозяин пошатывается в сторонке и никак не реагирует на крики.

Бороться с подобными выходками хозяевами решила группа сенаторов - Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов и Елена Зленко. В начале июня они направили в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Он-то и запретит выгуливать животных в пьяном виде. Также законопроект запрещает гулять с собаками детям до 14 лет, так как в случае чего они не несут никакой ответственности. Кроме того, документ отрегулирует длину поводка, максимальное количество питомцев в квартире и запретит держать их в коридорах и на лестничных клетках.

Инициативу уже одобрили в правительстве, но рекомендовали конкретизировать, о каких именно животных идет речь.

ШТРАФ В НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ

Сенатор от Калмыкии Алексей Майоров в разговоре с «Комсомолкой» подчеркнул: запреты и ограничения будет устанавливать каждый регион отдельно.

- Не все можно урегулировать федеральным законом. Нужно дать возможность регионам самим вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. У них должны быть полномочия, которые они станут применять с учетом своих климатических условий, национальных традиций и т. д.., - комментирует сенатор.

- Как добиться, чтобы собак не выгуливали «под градусом»? Штрафами?

- В первую очередь надо делать упор на превентивные меры, прививать культуру обращения с животными с помощью социальной рекламы и т. п. И вторая сторона - штрафы. Придется вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат ответственность, если питомец кого-то покусал или нанес ущерб. Но штраф должен быть не несколько сотен, а несколько тысяч рублей.

Законопроект запрещает гулять с собаками и детям до 14 лет. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

БОКАЛ ШАМПАНСКОГО МОЖНО, БУТЫЛКУ ВОДКИ - НЕЛЬЗЯ

- Какая степень опьянения недопустима? Бокал шампанского, бутылка водки?

- Безусловно, если человек выпил бокал шампанского или бутылку пива и пошел гулять с собакой, ничего страшного нет. Регион, когда будет прорабатывать свой закон, распишет этот момент. Но, может быть, слово «опьянение» стоит заменить фразой «контролирует ситуацию». Человек должен в целом отвечать за свою собаку. Если вы приобрели оружие, вы же несете ответственность. А собака может быть оружием.

- Под закон попадают владельцы всех собак или только бойцовых?

- Это будут определять регионы. Если местные власти посчитают, что в отношении опасных пород нужно установить особые правила, они это сделают.

- И кто будет все это контролировать?

- У нас же есть органы, которые отвечают за общественную безопасность. Они должны контролировать соблюдение всех этих норм. Участковые, патрульно-постовые службы, Росгвардия, те, кто патрулирует улицы. У нас «умные» города, где поставлено много камер, с помощью которых достаточно легко устанавливать правонарушения и привлекать людей к ответственности.

КОММЕНТАРИЙ КИНОЛОГА

«Выпивший человек не может контролировать животное»

Кинолог-селекционер, владелец питомника для собак Серафима Севко обеими руками поддерживает предложение сенаторов.

- Пьяный человек себя не может контролировать, как же он будет контролировать собаку? Почему нельзя садиться пьяным за руль? Потому что снижается скорость реакции. Чтобы управлять собакой (особенно серьезной), как и транспортным средством, нужна хорошая реакция. Появилась другая собака, пробежала кошка - рывок поводка, команда «рядом» и проблемы нет. Выпивший же идет и никого не видит, - говорит Серафима Севко. - Это, кстати, касается и владельцев мелких пород. Собака без должного контроля может выскочить на проезжую часть, попасть под машину или спровоцировать аварию.

Запрет выгуливать собак детям до 14 лет кинолог тоже считает разумным. Ведь даже взрослому человеку порой сложно удержать собаку, что уж говорить о ребенке.

- Как ребенок оттащит огромного бульмастифа, который весит столько же, сколько и он сам? А среди декоративных собак есть маленькие провокаторы. Человек идет с бультерьером на поводке и в наморднике, а к нему летит французский бульдог, следом за которым бежит ребенок лет десяти и жалуется, что пес его не слушает. А собака хоть и маленькая, но огрызается, провоцирует, причиняет дискомфорт. Поэтому это должно касаться всех, - заключила Серафима Севко.

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