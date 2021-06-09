Путин открыл крупнейший в мире завод гелия

Президент РФ Владимир Путин во время запуска Амурского газоперерабатывающего завода в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в среду по видеосвязи открыл первую линию Амурского газоперерабатывающего завода. Это одно из крупнейших в мире подобных предприятий. И самый большой в мире комплекс по производству гелия.

- Газа, востребованного в медицинских дыхательных смесях, в искусственном воздухе для водолазов и космонавтов. Он применяется в МРТ, в производстве компьютерных чипов, оптоволокна, жидкокристаллических экранов, - пояснил ценность гелия Путин.

Президент напомнил, что новый завод нужен не только газовой отрасли. Тысячи рабочих мест важны для развития Восточной Сибири, Дальнего Востока.

- Амурский ГПЗ – хороший шаг для повышения глубины переработки сырья. А это означает рачительное, эффективное использование ресурсов, - заметил Путин.

К 2025 году, когда предприятие выйдет на полную мощность, оно сможет перерабатывать 42 млрд. кубометров газа. Здесь ежегодно будут получать:

60 млн. кубометров гелия (для чего нужен этот газ президент уже объяснил).

2,4 млн. кубометров этана (используется в производстве этилена, активно применяется химической промышленностью).

1,5 млн. кубометров пропана и бутана (автомобильное топливо).

200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции (еще одно сырье для химической промышленности).

Новый завод - это самый большой в мире комплекс по производству гелия. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Амурский газоперерабатывающий завод забирает часть топлива из трубопровода "Силы Сибири". Дальше этот газ охлаждается и сжижается, из него получают полезные фракции, а в конце очищенный газ возвращается в трубу.

К новому заводу построили 30-километровую дорогу и 40-километровую железнодорожную ветку, чтобы вывозить продукцию. А во Владивостоке создается новый гелевый хаб для перегрузки газа. Наибольший спрос на него как раз в юго-восточной Азии.