"Позор невыносимый!": знаменитая певица раскрыла скандальную правду о Наталье Варлей

Наталья Варлей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Варлей стала известной на всю страну после выхода на экраны культового фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница". Знаменитый режиссер долго не мог подобрать актрису на роль Нины. Он отсмотрел более 500 старлеток, пока на пробах наконец-то не появилась 19-летняя циркачка. Леонид Иович не прогадал, взяв девушку без киношного опыта. Варлей полюбилась телезрителям еще и потому, что ее героиня проникновенно исполнила "Песню про медведей", правда, голосом звезды эстрады Аиды Ведищевой. Знаменитость, к слову, по сей день вспоминает о конфликте с Варлей из-за этой песни.

Ровно 55 лет назад завершились съемки знаменитого фильма "Кавказская пленница". К удивлению многих членов съемочной группы Леонид Гайдай утвердил на роль главной героини Нины никому неизвестную 19-летнюю артистку цирка Наталью Варлей, у которой до этого не было сколько-нибудь значительного киношного опыта,

Ради съемок девушке пришлось пойти на серьезные жертвы - на 10 сантиметров укоротить волосы, которыми Варлей очень дорожила. Короткое каре, с которым Наталья в итоге появляется в кадре, воодушевило Гайдая, однако не понравилось ей самой. Однако в итоге Варлей задала тренд, и многие девушки в Советском Союзе после выхода картины на экраны стали стричься именно таким образом.

Кинолента полюбилась миллионам телезрителей еще и благодаря том, что в ней звучит хит "Песня про медведей". Музыку написал легендарный Александр Зацепин. Вот только Варлей разругалась с ним в пух и прах.

Артистка утверждает, что именно в результате вмешательства Зацепина в итоговый вариант фильма вошла песня в исполнении Аиды Ведищевой. Наталья Владимировна до сих пор эмоционально вспоминает эту историю, признаваясь, что события развивались весьма неожиданно для нее. "Когда стали записывать «Песню про медведей», то пробовались разные певицы, например Нина Бродская. Гайдаю все не нравилось, они были слишком профессиональные. И вдруг он говорит: «Наташ, запиши». Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты»", - рассказала Варлей в одном из интервью.

Аида Ведищева. Фото: ТАСС

Однако против этого, по ее словам, неожиданно выступил Зацепин. Якобы он привел Аиду Ведищеву и заявил, что та поет намного лучше. Гайдай долго раздумывал и в итоге остановил свой выбор на Ведищевой.

Между тем сам Зацепин эту историю опровергает. Он говорит, что события развивались совершенно по-другому. По его словам, первой записалась именно Аида Семеновна. Потом они с Гайдаем решили послушать и исполнение Варлей, но в итоге остановились на первом варианте. "Мы потом послушали и решили, что споет Ведищева", - утверждал Зацепин.

Ведищева тогда была настоящей суперзвезда советской эстрады. Ее шлягеры "Лесной олень", "Чунга-Чанга", "Помоги мне", "Колыбельная медведицы", "Все равно ты будешь мой" и та самая "Песня про медведей" звучали из в каждого утюга. Ее пластинки расходились миллионными тиражами. Она давала по 30 концертов в месяц. Красивая, яркая, талантливая - она радовала людей своим творчеством.

На пике славы Аида Семеновна в 1980 году вместе с матерью, сыном и вторым мужем Борисом Дверником неожиданно для многих решила эмигрировать в США. 80-летняя артистка называет себя счастливой женщиной и благодарит Господа за все. "Живу в прекрасном доме рядом с Лос-Анджелесом. У меня замечательный четвертый муж, Наим, взрослый сын Володя, которому почти 60 лет...", - цитирует ее "Экспресс газета".

Но по сей день Ведищева вспоминает, как Варлей устроила ей невыносимый позор. "Наталья, вместо которой я спела в фильме Гайдая «Кавказская пленница», любит говорить, что у композитора Александра Зацепина две музы - она и я. Ну надо же! После того как она со мной некрасиво поступила, когда мы вдвоем Зацепина с юбилеем поздравляли, мне кажется это неискренним", - сокрушается звезда.

По ее словам, она специально прилетела в Москву из США, собиралась выступить, но с удивлением узнала, что Наталья сама стала исполнять ее песни. "Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело? Да и в «… пленнице» Варлей не то что не пела, но и не играла особо, с дикцией проблемы были, так что ее роль Надежда Румянцева озвучила", - резюмировала певица.