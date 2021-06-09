"Килограммы делают свое дело": Вера Брежнева показала располневшую фигуру в белом купальнике

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева по праву считается одной из самых красивых певиц на российской эстраде. Глядя на то, как выглядит мама двоих дочерей, одной из которых 20 лет, сложно поверить, что артистке скоро 40 лет. Блондинка хорошеет с каждым днем. К слову, артистка часто делится с поклонниками секретами красоты.

Вера Брежнева разместила в блоге эффектное фото в белоснежном купальнике. Красавица позирует в своем доме. "Красная помада и белый купальник - идеальное комбо! Открываю сезон", - поделилась она с публикой.

Поклонники при виде аппетитных форм певицы потеряли дар речи

Фолловеры при виде аппетитных форм кумира потеряли дар речи. Многие обратили внимание, что Брежнева располнела и округлилась. Впрочем, ее это только красит. Прибавка в весе удивительно идет певице - она сразу посвежела.

"Идеальная фигура, женственная!", "Какие формы!", "Ого! Мне кажется или поправилась и похорошела?", - отреагировали на пикантное фото подписчики.

Вера тут же ответила: "Не кажется. Килограммы делают свое дело".

Стоит отметить, что певица выглядит моложе своих лет благодаря тщательному уходу и здоровому образу жизни. Стройная фигура Веры - предмет зависти многих поклонниц. Артистка сидит на строгой диете. Певица старается есть часто и небольшими порциями. Между завтраком и обедом обязательно устраивает "перекус".

Брежнева уверена: для того, чтобы обрести фигуру своей мечты, не требуется много денег, нужны только сила воли и желание быть красивой. "Сейчас миллион возможностей без материальных средств, имея правильную информацию, заниматься собой! - считает Вера, - Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно есть овощи, крупы, белки, фрукты, пить воду, гулять быстрым шагом на улице, бегать или брать велосипед и ехать, качать пресс дома на коврике, то же самое делать и с ягодицами, ногами, руками. Если вы здоровы, не бывает не могу, бывает не хочу!", - говорила знаменитость.