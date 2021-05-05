Сестра Веры Брежневой показала подросших детей Александра Цекало

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Младшая сестра Веры Брежневой вот уже три года находится в статусе разведенной женщины. Третья жена Александра Цекало рассталась с продюсером в 2018 году. От знаменитого супруга Виктория Галушка растит дочь Сашу и сына Мишу. К сожалению, своих отпрысков Цекало давно не видел.

Александр Цекало бросил Викторию Галушку с двумя маленькими детьми ради молодой художницы Дарины Эрвин. Супруги расставались со скандалом - продюсер забрал у бывшей жены даже свою фамилию, поэтому Виктория снова стала Галушкой. Справиться с переживаниями из-за такой драмы способна не каждая. Сестра Веры Брежневой на нервной почве сильно похудела. К тому же она одна воспитывает двоих детей от бывшего мужа.

Продюсер несколько лет назад переехал в Беверли-Хиллз, где живет со своей новой женой. Сын и дочь, конечно, ездят к знаменитому родителю. Однако не так часто, как хотели бы.

Вообще пандемия коронавируса вынудила близких родственников тосковать в разлуке. Даже со своей сестрой-близняшкой Вика увиделась впервые да полтора года.

В объектив камеры впервые за долго время попали дети Виктории Галушки от Александра Цекало

Анастасия Галушка сняла на видео трогательные кадры первого за продолжительное время свидания. В объектив камеры впервые за долго время попали дети Виктории от Цекало. Александра появилась на свет в 2008 году, а Михаил - в 2012-м. В кадре отпрыски прыгают на гостиничных кроватях вместе со своей тетей, а также играют друг с другом.

Напомним, Александр Цекало в 2019 году подтвердил свой развод с третьей женой Викторией Галушкой. Расставание бывших супругов было болезненным. Так, продюсер по сей день общается с женщиной только через своих адвокатов. Да и в общении с отпрысками от бывшей избранницы у Цекало есть одно неписанное правило. Александр запрещает дочери и сыну говорить при нем о Виктории, когда наследники прилетают к нему погостить. После развода с Галушкой продюсер полностью обеспечивает семью. Ему пришлось обратиться к адвокатам и заплатить внушительную сумму Виктории, чтобы она сменила его фамилию.