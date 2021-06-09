Печаль бывает изнутри: умер поэт Василий Бородин

Поэт Василий Бородин. Фото: YouTube

Умер большой поэт Василий Бородин. Ему было 38 лет.

Печаль печаль бывает изнутри

бывает вся внутри

сидит на краешке земли

на камешке зари.

Василий Бородин родился в 1982 году в Москве. Работал редактором, корректором, иллюстратором, писал статьи о современной поэзии и визуальном искусстве. Тихий лирик, он не был особенно широко известен. Свои стихотворения публиковал, в основном, в закрытых постах "только для друзей". Однако в профессиональном сообществе, судящем "по гамбургскому счету", был наиболее ценим.

"Василий Бородин — поэт, в руках которого молчание и вообще всяческая несловесность оказываются не менее чутким средством указания на важное и глубокое, чем слово", - писала о поэзии Бородина Ольга Балла.

Василий рисовал, писал песни, в том числе, на стихи своего любимого Тютчева. Некоторое время даже был уличным музыкантом. Тельняшка, гитара, борода, детские руки... Когда ему становилось совсем невмоготу от свалившихся на его плечи бед, писал в фейсбуке: "накидайте мне какой-нибудь музыки, в которую верите, как в освободительное".

В марте стараниями друзей вышел небольшой фильм о нем.

Как отмечают друзья, из близких у Васи оставалась только черепаха Чепчик. 26 апреля этого года у поэта умер отец, после смерти которого Василий сильно запил.

Последняя его запись была 6 июня. Поэт писал, что потерял телефон, институтский пропуск и разбил половину головы.

Друзья не могут поверить в происходящее и особенно - в то, что Бородин совершил суицид. Он и раньше писал о том, что нередко терял сознание, разбивал голову, а когда приходил в себя, не помнил, что с ним происходило.

"Это иллюзия всемогущества при клинической депрессии и алкоголизмусе: кажется, что всё можешь сделать за десятерых, а вырубает в неожиданном пуанте энтузиазма", - отмечал поэт.

Как отмечает поэт Сергей Сдобнов, еще в 11 часов дня 9 июня Бородин был жив.

Его черепаху забрали друзья. В апреле, словно предчувствуя что-то Бородин написал, что рассылает желающим пдф своих книг.

- Очень много лет назад, на излете юности, откуда-то укрепилось в голове, что проживу или недлинную жизнь и напишу семь книг, или — длинную и шестнадцать, - говорил Василий в интервью.

Он успел написать семь книг.

***

а у нас прекрасно лают

за бетонною стеной

и листва как счастье злая

светится как мир иной

солнце как прореха в ветре

трогает бока травы

и такая всюду вечность

за стеною стали выть

***

Георгий и его дракон

на длинном поводке

гуляют утром как Закон

у Судии в руке

вокруг -- высокая гора

из сколов золотых

дракон молчит: "зачем мне Рай?"

и лает на святых

***

кто придумали окно

чтобы будет не темно

пол придумали сидеть

потолок молчать глядеть

год придумала секунда

снег придумала вода

и любовь из ниоткуда

побежала кто куда

***

грозящее, грезящееся грядёт

гром говорит граду

год говорит году:

грех, господин гонг, гореть гулом

горести горевать

гневом грозиться грязи

горбиться горбом гордым

гривой гнедой гулять

***

снег в себе нащупал воздух

вверх летит

вверх летит

смех в себе нащупал воздух

вглубь молчит

вглубь молчит

воздух пойманною птицей

в грусть растёт

в грусть растёт

и почти не шевелИтся

снегу смех

вслед идёт

***

в кружке железной подпрыгнув, вода

прыгает снова, и на проводах

копится каплями; капли ползут

как поезда — те, что письма везут

от разлюбивших — не любящим: там

дождь начинается, бьёт по цветам

***

я носил её носил

твою феньку я носил

и под душем не снимал

я был глуп и я был мал

почему-то она была сплетена как спина маленькой ядовитой змеи

и в четыре часа утра будила синица

и потом была только радость: что ни приснится,

даже стыд во сне был как счастье и красота

никогда почему-то не говорили о том, как трамвайная искра замедляется, когда падает

о тревожно неровном ритме капель, когда течёт кран

и о том, что печаль печалит, а радость радует

и скрипит тросом, как Гидон Кремер играет Шнитке, подъёмный кран