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Туризм9 июня 2021 19:55

Участники форума «Путешествуй!» обсудят перезагрузку въездного туризма на примере КНР

Мероприятие пройдет 11-13 июня на ВНДХ
Источник:kp.ru
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Участники форума «Путешествуй!» обсудят перезагрузку въездного туризма на примере КНР

Участники форума «Путешествуй!» обсудят перезагрузку въездного туризма на примере КНР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что на первом Российском туристическом форуме «Путешествуй!» тему перезагрузки въездного туризма России в постковидный период обсудят на примере китайского рынка. Эту часть мероприятия представит туристическая Ассоциация «Мир без границ».

Первый Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет 11–13 июня в Москве, на территории ВДНХ (павильон № 55 и площадь Промышленности, открытая площадка перед павильоном № 57). Мероприятие проводится для раскрытия туристического потенциала страны, презентации национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили мощный импульс к развитию за прошедший год.

Майя Ломидзе отметила, что стратегическая сессия Форума состоит из двух частей. Первая часть посвящена перезагрузке макроцелей в туризме.

- Там будут выступать представители Федерального агентства по туризму, Комитета по туризму города Москвы, японского института Номура, у которого есть огромный опыт работы по оценке влияния туризма на регионы, и другие, – уточнила она.

Руководитель АТОР рассказала, что во второй части Форума выступят представители бизнеса, имеющие отношение к индустрии гостеприимства.

- Условно эту часть можно разделить на три подтемы: внутренний туризм и брендовые маршруты, роль крупных туроператоров в развитии регионов и въездной туризм. Мы поговорим о перезагрузке въездного туризма, обсудим, что нужно будет потребителям из-за рубежа в постковидный период на примере одного из лидирующих рынков. В качестве лидирующего въездного рынка мы обратимся к КНР, поскольку он остается самым массовым. Разбираясь в том, какие запросы после открытия границ будут поступать со стороны китайских потребителей туристических услуг, мы лучше поймем, что нужно международному рынку, – прокомментировала ситуацию Ломидзе.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоится при поддержке Русского географического общества.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте Форума: rustravelforum.com.

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