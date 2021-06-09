Путин сравнил Украину с Нацистской Германией

Киев. Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина", апрель 2021 г. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Владимир Путин в интервью журналистам канала Россия 24 предельно откровенно оценил политику Украины за последние несколько лет. В первую очередь он раскритиковал желание Зеленского признать русских некоренным народом Незалежной.

- Нужно вспомнить, как возникло государство Украина. Это порождение советского периода – большевики, организуя Советский Союз, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что территории вошли в состав Российского государства в 1654 году, после Переяславской рады. И тогда те люди, которые проживали на тех территориях - те люди считали и называли себя русскими и православными, - напомнил Путин.

«Говорить о русских, как о некоренном народе, некорректно, смешно и глупо», - заявил президент.

Президент России Владимир Путин во время интервью журналистам канала Россия 24. Фото: YouTube

Путин заметил, что в истории 20 века уже была одна страна, которая пыталась делить своих граждан на чистокровных и нечистокровных.

- Деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее – это точно смахивает на теорию и практику Нацисткой Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский – еврей по национальности. У него может быть кровь намешанная. Что делать с этими людьми? Их что, сейчас, как в Нацисткой Германии, будут мерить черепа циркулем? Или как там определяли настоящего арийца и ненастоящего… Так и здесь будут определять настоящего украинца и ненастоящего? – задался вопросом президент.

Путин рассказал, что знаком с проектом украинских властей о признании коренных народов. Под угрозой могут оказаться не только русские, но и поляки, венгры. Ведь Киев хочет защитить от притеснений только коренной народ. «А некоренные значит могут (подвергаться дискриминации – ред.)? – задал справедливый вопрос Путин.