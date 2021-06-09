Владимир Путин назвал глупостью отказ Зеленского признать русских коренным народом Украины Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает смешным непризнание русских коренным народом Украины. Так он прокомментировал соответствующую инициативу украинского лидера Владимира Зеленского.

Путин отметил, что отрицательно относится к такой идее и не понимает, как можно относиться к ней по-другому. Он добавил, что называть русским некоренным народом Украины смешно и глупо.

- Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе - это не просто некорректно, это смешно и глупо, — сказал президент РФ.

Напомним, 20 мая появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах Украины. При этом русских в этом списке нет. В проекте говорится, что коренной народ - этническое меньшинство, которое сформировалось на территории страны и имеет самобытные язык и культуру, традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины и не имеет собственной страны за пределами Украины.