Гражданину Польши грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России

После задержания в доме предполагаемого шпиона были обнаружены крупные суммы наличных в польской валюте Фото: REUTERS

Агентство внутренней безопасности Польши задержало жителя страны по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

В самом ведомстве по никак не комментируют задержание, но польское информационное агентство ПАП уже сообщило, что речь идет о бывшем журналисте издания Wprost, некоем Януше П., являющимся гражданином Польши. Ему уже предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России, а ходатайство прокурора о временном аресте задержанного судом было удовлетворено.

После задержания в доме предполагаемого шпиона были обнаружены крупные суммы наличных в польской валюте (эквивалент $84000) и большое количество носителей информации.

По сведениям, которой располагают польские СМИ, задержанный действовал в паре с сообщником, ранее задержанному по аналогичному обвинению.

В вину Янушу П. вменяют шпионаж на территории Польши, Евросоюза и других государств посредством «установления контактов с местными и иностранными политиками, в числе которых работники Европарламента».

Если вина фигуранта дела будет доказана, то ему, согласно польским законам, может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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