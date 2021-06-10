«Нужны экономические стимулы и для бизнеса, и для граждан»: Эксперты обсудили, как решить проблему мусора в России

Виктория Абрамченко, вице-премьер российского правительства. Фото Фонда Росконгресс

Мусора в России много. Даже очень много. Ежегодно в помойки выбрасывается 65 млн тонн только бытовых отходов. И на порядок больше – промышленного мусора. К 2030 году правительство поставило амбициозную цель – достичь 100% переработки. Но как это сделать? Проблемы и решения обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума - на сессии «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?»

«В ОДИН ПРЫЖОК ПЕРЕПРЫГНУТЬ ПРОПАСТЬ»

О мусорной реформе говорят уже несколько лет. Но в этом году экологическая повестка на ПМЭФ стала одной из главных. Это мировой тренд. И здесь Россия пока в отстающих. В нашей стране перерабатывается лишь 7% отходов. И это крайне низкий показатель.

Несовершенство нормативной базы и недостаток цифровизации

- Цифры чудовищные. С этим надо что-то делать. Иначе не останется не то что комфортной среды, а места для жизни человека не останется. Мы проанализировали лучшие мировые практики. Кто-то сосредоточен на энергетической утилизации, кто-то – на выделении полезных фракций, кто-то использует и то, и другое. У нас как всегда будет уникальный путь. И нам нужно будет в один прыжок перепрыгнуть пропасть, - заявила Виктория Абрамченко, вице-премьер российского правительства.

Нам повезло. Многие развитые страны уже прошли этот путь. К примеру, в Финляндии за 10 лет сделали то, что в Германии сделали за 40 лет. Доля переработки уже выросла до 100%. Поэтому мы можем, не совершая чужие ошибки, внедрить у себя самое лучшее. И за довольно короткий срок. Но что именно? Как считают эксперты, как и везде, нужен комплексный подход.

- У нас нет выбора. Нам нужно добиваться результатов в разных сферах одновременно. Одним из наиболее важных направлений является создание инфраструктуры. Далее – цифровизация. Мы должны знать, сколько у нас мусора. Плюс контроль: от момента образования отходов до их утилизации. Третье - нужны экономические стимулы для бизнеса. Чтобы у него была мотивация работать с отходами. И четвертое – стимулы должны быть и для граждан. Без участия гражданина экономику замкнутого цикла построить не получится. И последний тезис – культура. Нужно детально разъяснять населению, работать с каждым человеком, заниматься экологическим образованием. Без этого невозможно будет перейти. Нам нужно поменять поведенческую модель. Чтобы население перестало относиться к отходам как к мусору, а стало относиться к нему как к полезному сырью, - считает Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора».

КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ

Осилить мусорную реформу только с помощью государства не получится. Особенно в такие сжатые сроки. Отрасли нужны частные инвестиции и экономические стимулы. Во всех странах идут по примерно одному пути. Во-первых, часть денег собирают с граждан. С миру по нитке. Во-вторых, крупных производителей тары обязывают платить дополнительный сбор. Это называется РОП – расширенная ответственность производителя. И в-третьих, нужны дополнительные стимулы для людей не выкидывать тару в обычный бак. Потому что извлечь тот же пластик из органических отходов на порядок сложнее, чем из специализированных устройств.

- Мы хотим создать такой мир, в которой упаковка перестала бы считаться мусором. Мы должны использовать ее как ценность, а не создавать бытовые отходы. Одно из возможных решений – депозитная система. Ее суть: когда вы возвращаете бутылку, то получаете за это деньги. Это самая лучшая модель. И она даст возможность для России совершить большой прыжок вперед. Опыт Норвегии показывает, что за счет этого можно собирать 97% бутылок и банок. Люди, возвращающиеся с посиделок в лесу, будут забирать с собой бутылки, потому что они получат за них деньги, - считает Сильвиу Попович, главный исполнительный директор PepsiCo по Европе.

По его словам, это социально-экономическое решение проблемы. Только повышением осознанности или экологическим образованием таких результатов не добиться. Хотя и здесь есть подвижки. По данным опросов, почти половина россиян (47%) озабочены проблемой мусора. А значит, в теории готовы сортировать отходы и делать другие шаги, чтобы улучшить экологическую ситуацию.

- Есть большая группа людей, которая готова делать добро для планеты. Но им нужна соответствующая инфраструктура, считает - Антони Патрик, председатель совета директоров Ingka Group в России.

Другими словами, в каждом дворе должны стоять баки для сбора вторсырья, а в каждом городе должны быть сортировочные станции, где «сухой мусор» будет разделяться на полезные фракции. Только этот шаг позволит в разы увеличить объемы переработки отходов.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Как часто бывает в нашей стране, все благие начинания упираются в бюрократические препоны. Поэтому в правительстве ставят в приоритет сначала убрать их.

- Что нам предстоит сделать - поменять полностью регуляторику. В работе правительства сейчас находятся два ключевых закона в сфере обращения с отходами, - пояснила Виктория Абрамченко.

При этом ставить кабальные условия для бизнеса, слепо копируя иностранные практики, было бы тоже не совсем правильно. Любые изменения должны быть постепенными.

- Для экономики не должно быть «шоков» от ввода новых требований. Если мы предъявим новые требования к бизнесу, в частности, в отношении запрета на определенные виды упаковки, то это должна быть поэтапная система, при которой не будут потеряны рынок сбыта и конкурентные преимущества, - считает Денис Буцаев.

В правительстве это вроде бы понимают.

- У нас есть большое желание навести порядок в этой сфере. Призываю бизнес наладить диалог с правительством, чтобы мы не наделали ошибок и сделали лучшую в мире отрасль управления отходами, - резюмировала Абрамченко.

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