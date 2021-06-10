Полисы ОСАГО выдадут без диагностической карты, а обязательный техосмотр вообще отменят

Уже с 22 августа в России заработают поправки в закон об обязательном автостраховании, которые разрешат получать полис ОСАГО без предъявления диагностической карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕФОРМА ЗАБУКСОВАЛА

Уже с 22 августа в России заработают поправки в закон об обязательном автостраховании, которые разрешат получать полис ОСАГО без предъявления диагностической карты (т.е. без необходимости проходить техосмотр). Законопроект уже принят в двух чтениях, и его окончательное утверждение ожидается 15 июня.

Вместе с тем в стране с 1 марта продолжается реформа техосмотра. Ее краеугольный камень — необходимость видеофиксации процесса техосмотра. По мнению экспертов, новые правила, с одной стороны, подрубили на корню распространенную доныне фиктивную диагностику автомобилей, а с другой стороны, не создала стимулы создавать современные пункты СТО. На данный момент, до 1 октября действует мораторий на штрафы за непрохождение техосмотра. Зато с 1 марта 2022 года планируется их повысить с 500 до 2000 рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в разговоре с «КП» отметил, что вопреки логике реформы количество пунктов техосмотра в стране не растет, а уменьшается:

- Только за последние две недели число пунктов техосмотра в стране сократилось более чем на 500 (с 5533 до 5019), - приводит он цифры. - Дело в том, что ГИБДД начала проводить рейды. И многие пункты, которые продают поддельные диагностические карты, получают огромные штрафы: по 300 тысяч рублей за каждую «левую» карту - и из-за этого приостанавливают работу. И поскольку сложности с прохождением техосмотра грозили коллапсом на рынке автостраховки, то принято решение отвязать два этих явления друг от друга. Техосмотр — отдельно, ОСАГО — отдельно.

СТРАХОВЩИКИ ПОПРОСЯТ ПРИБАВКУ

По словам Шапарина, до сих пор действует множество избыточных требований к созданию пунктов техосмотра. Например, яма в них должна быть шириной более 80 сантиметров и другие чисто технические нюансы, которые не дают использовать большую часть помещений для проведения ТО,

- Формально до 1 марта следующего года водители могут ничего не делать, - продолжает вице-президент НАС. - Я еще не сталкивался с тем, чтобы на дороге инспектор ГИБДД спрашивал диагностическую карту. И штрафы эти в массовом порядке никто никогда не выписывал. Зато у страховых компаний теперь будут аргументы для того, чтобы попросить повысить тариф примерно на 15%. По причине того, что страховщики не будут знать технического состояния автомобиля. Подорожание ОСАГО произойдет неминуемо.

ДОБРОВОЛЬЦЕВ НЕ НАЙДЕТСЯ

Вместе с тем пришла еще одна почти сенсационная новость. Глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных легковых автомобилей добровольным делом водителя. Таким образом, обязательный техосмотр может остаться только у грузового, коммерческого и общественного транспорта.

Отмена обязательного техосмотра потребует пересмотра многих законов, напомнил Антон Шапарин. Так, в России действует федеральный закон о техосмотре и постановление правительства с перечнем неисправностей, которые не допускают эксплуатацию транспортных средств. Кроме того, в силе технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», где есть пункт о том, что техосмотр обязателен.

- Если обязательный техосмотр отменят, то добровольно его проходить, конечно же, никто не будет. Это чревато тем, что на российских дорогах будет ездить еще больше авторухляди. Властям необходимо будет задуматься, как заставить водителей нести ответственность за состояние своего автомобиля, - заключил Шапарин.