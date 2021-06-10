Юноша заключил «договор с дьяволом» и убил двух сестер, чтобы выиграть в лотерею

В спальне обвиняемого полиция обнаружила рукописный документ, выдаваемый за соглашение между обвиняемым и демоном Фото: EAST NEWS

Ранним утром 5 июня первые посетители парка Уэмбли на северо-западе Лондона обнаружили на одной из полян страшную находку — искромсанные ножом тела двух сестер: 46-летней Бибаа Генри, и Николь Смоллман, которой в день убийства исполнилось 27 лет, пишет The Mirror.

Как установили следователи, именно ее день рождения отмечала большая компания в роковой вечер накануне трагедии. Отдаленный уголок парка был выбран для празднования из-за действующих противоковидных ограничений, ограничивающих максимальное число гостей на подобных мероприятиях.

Друзья женщин разошлись по домам, а девушки решили еще немного понаслаждаться ночным небом. Но около полуночи на них напали и буквально изрубили кухонным ножом, брошенным на месте преступления. Мисс Генри получила восемь ударов, а мисс Смоллман - 28.

Следователи оперативно получили записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым менее чем за сутки им удалось установить личность убийцы. Им оказался 19-летний Даниял Хуссейн, проживавший неподалеку. Со своими жертвами он был незнаком, что, по началу поставило полицию в тупик. Хотя все улики — от следов ДНК на ноже до факта покупки преступником целого набора накануне убийства, указывали на вину Хуссейна, мотив оставался абсолютно неясным.

Все расставил по местам обыск, проведенный у юноши дома, благодаря которому стали известны безумные обстоятельства, толкнувшие его на кровопролитие — свой жуткий поступок житель Лондона совершил, чтобы выполнить свои обязательства перед дьяволом.

В спальне обвиняемого полиция обнаружила рукописный документ, выдаваемый за соглашение между обвиняемым и демоном, в котором он обещал «принести в жертву женщин, чтобы выиграть в лотерею, и не быть заподозренным в совершенном им преступлении». «Счастливые» билеты, оказавшиеся проигрышными, были вложены в контракт. Впрочем, вряд ли в ближайшее время ему придется заботиться о заработке: в тюрьме и накормят, и оденут, и обуют.

Подсудимый свою вину отрицает, утверждая, что «договор» написал в шутку, а ножи у него украли неизвестные.

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