Олимпийский опыт Сочи поможет привлечь туристов из Китая

Представители курорта «Роза Хутор», имеющие внушительный опыт проведения зимних Олимпийских игр и эффективного использования постолимпийского наследия, поделятся им с коллегами из Китая, который примет Олимпиаду в 2022 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму «Роза Хутор» Сергей Хворостяный. Он считает, что такое сотрудничество простимулирует турпоток из КНР в горный кластер Сочи после завершения пандемии.

Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет 11–13 июня на ВДНХ (павильон № 55 и площадь Промышленности, открытая площадка перед павильоном № 57). На мероприятии обсудят многие темы, связанные с отраслью, в том числе повышение привлекательности России как туристического направления для иностранных гостей. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоится при поддержке Русского географического общества.

Сергей Хворостяный согласился, что туристы из Китая могут составить значительную часть въездного турпотока, однако отметил, что теперь стоит ожидать больше индивидуальных путешественников, тех, кто предпочитает путешествовать семьями.

При этом спикер считает важным обратить внимание участников Форума на необходимость организации эффективного взаимодействия между олимпийскими курортами России и Китая в преддверии зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Представитель российского курорта также уточнил, что в этой связи «Роза Хутор» тесно сотрудничает с туристической Ассоциацией «Мир без границ», объединяющей предприятия турбизнеса обеих стран.

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