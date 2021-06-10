Как выглядит памятник за два миллиона от Аллы Пугачевой на могиле Владимира Шаинского

Памятник на могиле композитора Владимира Шаинского в день открытия на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Со дня смерти композитора Владимира Шаинского прошло три года. Артист нашел свой последний приют на Троекуровском кладбище 22 января 2018 года. Более трех лет родня музыканта не могла установить памятник из-за отсутствия денег. Благодаря миллионам Аллы Пугачевой теперь на месте упокоения знаменитости поставили мраморную композицию.

В день похорон могила знаменитого композитора Владимира Шаинского, который скончался в 92 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, утопала в цветах. На погосте установили портрет Владимира Яковлевича. А вскоре после траурной церемонии появилась и оградка. Однако полгода назад место захоронения засыпали песком, а оградку снесли.

Шаинский был трижды женат, у него осталось трое детей от двух жен. Но памятник на могиле композитора установить было не на что. Родственники уверяли, мол, Владимир Яковлевич оставил большие долги. Несколько лет лечения онкологического заболевания влетели в копеечку, семья оказалась вся в кредитах.

Шокированные поклонники забили тревогу из-за заброшенной могилы гения. Родня музыканта бросилась всех успокаивать. Оказывается, шли приготовления к установке монумента. Авторами идеи памятника стали сын усопшего Вячеслав и друг Андрей Удалов.

"Мы долго обсуждали, хотелось сделать нечто нестандартное, потому что отец тоже был нестандартным человеком, и в то же время - чтобы это имело к нему непосредственное отношение. Есть много фотографий, где он сидит за роялем. Вся задумка возникла из этих воспоминаний. Конечно, для нашей семьи это очень серьезное большое событие светлое. Мы очень-очень рады, что, наконец-то, памятник здесь, и друзья, знакомые, поклонники смогут сюда приходить", - поделился наследник.

Владимир Шаинский в 2011 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скульптурная композиция выполнена из итальянского мрамора. На черной могильной плите установлен стилизованный белый рояль, на открытой крышке которого золотыми буквами начертано: "Композитор Шаинский Владимир Яковлевич. 12.12.1925 - 25.12.2017". На специальной подставке - фотография улыбающегося Шаинского. На могильной плите поставили гранитный вазон, в который младшая дочь Владимира Яковлевича поставила букет роскошных белых роз. "Шаинский был веселым, всегда шутил и никогда не унывал. У него был сильный характер, и он нас многому научил", - сообщила она.

Удалов, в свою очередь, отметил, что существенный вклад в установку памятника внесла Алла Пугачева. Она передала семье композитора два миллиона рублей. "Без нее этого бы не было", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Шаинский является автором музыки к мультфильмам, а также большого количества хитов - "Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду". Его песня "Мы начинаем КВН", прозвучавшая в ноябре 1986 года на игре Клуба веселых и находчивых, стала гимном Клуба. Он также написал струнный квартет, симфонию, оперу и несколько мюзиклов. Кроме того, стал автором музыкального сопровождения к нескольким известным кинофильмам, в том числе "Анискин и Фантомас", "Школьный вальс", "Финист - ясный сокол".

Композитор скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего на 93-м году жизни. С раком он боролся почти десять лет. Перевезти его, чтобы захоронить на Родине, помогло Министерство культуры России.