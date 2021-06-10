Писатель, журналист, наставник. Ушел из жизни старейший автор «Комсомольской правды» Леонид Репин

Умер Леонид Борисович Репин - путешественник, писатель, журналист "Комсомольской правды", проработавший в нашей газете более шестидесяти лет.

Леонид Борисович Репин ушел… Легендарный обозреватель «Комсомолки», проработавший в ней более шестидесяти лет. Мой любимый писатель, любимый журналист, любимый наставник…

Мы перезванивались часто, даже когда он попал в больницу. Он бодро докладывал, что операция прошла успешно, что все надеются на счастливый исход. И я тоже надеялся, потому что он, во-первых, умудрился написать пару текстов прямо из палаты (вот один из них – про военного фоторепортера Евгения Халдея). А во-вторых, не переставал напоминать каждый раз, чтобы я ему отложил газетки, с его вышедшими материалами…

Они и сейчас лежат на моем столе, в специальной папке…

Три газеты с его текстами. И одна – с моим, но о нем. В рамках проекта «Русские робинзоны» одна полоса была посвящена истории его выживания на необитаемом острове.

Это был сюрприз к выходу Леонида Борисовича из больницы…

Сейчас понимаю - надо было сразу рассказать – обрадовать, не откладывать… Ничего нельзя откладывать в жизни…

В последний раз мы созвонились 5 июня. Он рассказал, что заболел ковидом. Сердце у меня упало. Но он все так же был оптимистичен, несмотря на слабый голос. Обещал надиктовать новый текст в свою фирменную рубрику «Свидетель истории». И я верил - он прорвется. Как всегда. Ведь Репин всегда был не только творцом, но и борцом. Прирожденным борцом, чью гордую и прямую осанку не могли сломить никакие бури.

Леонид Репин (на фото в центре) - участник десятков экспедиций, автор 36 книг, общий тираж которых перевалил за 2 миллиона экземпляров.

Вчера я попытался его набрать – абонент был вне зоны действия сети.

Сегодня мне позвонили, что абонента больше нет…

Ощущение такое, что со всего разбегу ударился о бетонную стену с надписью «Уже никогда…»

Нет ничего страшнее этих слов.

Все можно исправить, кроме смерти.

Все можно успеть, пока мы живы.

Поэтому нужно успевать, как делал это всю жизнь Леонид Борисович. Книги, репортажи, очерки, путешествия, тайны истории, эксперименты, экспедиции, расследования, спорт… А главное – он успевал жить. Может быть поэтому писал так много и так интересно…

Он даже успел написать материал на случай, если пребывание в больнице затянется.

- Если буду в силах после операции, сдам тебе очередного «Свидетеля…». Если не в силах буду – поставь пока текст про «Дело авиаторов». Я сделал заранее – мало ли что случится. Как там в песне пелось-то? «Жив ты или помер, главное, чтобы в номер материал успел ты передать»

Он успел… Как всегда…

Леонид Репин (на фото слева) всегда был не только творцом, но и борцом. Прирожденным борцом, чью гордую и прямую осанку не могли сломить никакие бури.

Завтра я открою свежую «Комсомольскую правду», перечитаю последний текст Леонида Борисовича, а потом по старой привычке положу номер в папку «Для Репина». К тем трем его материалам и одному - о нем, которым я так и не успел его порадовать…

Пожалуйста, не откладывайте на потом все хорошее, что можно сделать сейчас. Успевайте жить.

Это было одно из главных правил Леонида Борисовича Репина – человека-легенды из «Комсомольской правды» …

Последний материал Леонида Репина – читайте здесь.

Как обломали «стальные руки - крылья». Последний текст легендарного Леонида Репина

Не стало легендарного журналиста «Комсомольской правды» Леонида Репина. Он проработал в газете более шестидесяти лет. И ушел, как настоящий профессионал, успев передать материал в номер.

Публикуем текст из авторской рубрики "Свидетель истории". В последний раз...(подробности)