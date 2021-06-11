Провальные наряды премии «Муз-тв»: инвалид Моргенштерн и голая Клава Кока

Клава Кока Фото: Иван МАКЕЕВ

Много шума наделали не только переругавшиеся в пух и прах артисты, но и блогеры, заявившиеся на ковровую дорожку в платьях. Мы попросили звёздного эксперта по стилю Никиту Карстен рассмотреть самые странные наряды церемонии. А вдруг мы и правда ничего не смыслим в моде.

Никита Карстен Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Моргенштерн

-Его образ я не понимаю совсем. У него откусана рубашка, какая за этим история непонятно. Опять же круто было бы, если бы у него в образе всё было едино, и у него были бы, например, «откусаны» шорты: одна штанина выше, вторая — ниже.

Моргенштерн Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместо этого у него спортивные штаны Баленсиага. Неудачный образ,-считает эксперт по стилю Никита Карстен.

Дилара, девушка Моргенштерна

-Возлюбленная Моргенштерна надела топ с буквами, и что? Что в этом нового и актуального? Опять-таки лишь равнение на эпатаж. Нет целостности в ее образе. Нет целостности и в образе Моргена.

Дилара, девушка Моргенштерна Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотя конечно, с такими скандальными высказываниями, как у Алишера, можно было бы хоть в мешке из под картошки выкатиться на дорожку. Всё равно всё внимание было бы приковано к этой парочке.

Клава Кока Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока

-Я читал, что Клаву назвали одной из самых сексуальных певиц на премии. Она заняла позицию молодёжного трендсеттера, и гордо её несет. Сексуальность может быть разной. Можно надеть платье с глубоким разрезом или чашками, но Кока понимает, что ее воспринимают иначе. Поэтому и выбирает такой вот прикольный облегающий костюм с имитацией груди. Почему -то у нас принято, что сексуально — это классический вырез на груди или разрез на ноге. А когда имитация обнаженной груди — это уже «голая», «показала грудь» и «проститутка». Я считаю, что она топ. Креативная и смелая.

Клава Кока Фото: Иван МАКЕЕВ

В целом напрашивается такой итог: в российском шоу-бизнесе нет понимания целостности образа. Люди просто надевают что-то, чтобы тупо привлечь к себе внимание. Нет никакой философии и истории. Поэтому наши знаменитости выглядят смешно на красных дорожках.

Бьюти-блогер Игорь Синяк Фото: Иван МАКЕЕВ

Бьюти-блогер Игорь Синяк

-Что мы видим: Игорь выпорхнул на красную дорожку в образе веселой вдовы: в чёрном платье, при маникюре с макияже, в серьгах,-улыбается наш звездный эксперт Никита Карстен.-

Что Синяк хотел этим сказать? Я думаю, блогер бездумно нацепил платье ради хайпа, чтобы запомниться на красной дорожке.

Типа посмотрите, какой я смешной и смелый. А зачем нам на это смотреть?

Блогер Даня Милохин Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Даня Милохин

-Даню можно было смело ставить в пару с Синяком. Такая же бессмыслица. Ну вот нарядили его в это, а почему? Какая история стоит за этим образом? Никакая. Было классно, когда он везде появлялся с единорогами. Сразу было понятно, что он мальчик, который фанатеет от единорогов и ему все равно, что о нем подумают.

Блогер Даня Милохин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас же идея костюма полностью скопирована с Майкла Юри, который выходил на дорожку в половинчатом образе. Он тогда отлично отработал тему с раздвоением личности. Майкл тем самым показал, что он мечется между двумя полами. Хотите сказать, что Милохин, надевая этот наряд, думал об этом? Вряд ли, он просто эпатировал и хайповал.

«Пухляш» из Литл Биг Фото: Иван МАКЕЕВ

«Пухляш» из Литл Биг

-Пухляш из Литл Биг-молодец. Достойно несёт свой комический образ. Всегда это ярко и позитивно.

Человек принимает, что он прославился благодаря нелепому костюму, в котором танцевал в клипе Uno. Ну пришел он в образе дракончика на премию, почему бы и нет. Это же его органика. Таким его полюбили зрители. Те, кто накинулся на Пухляша в соцсетях за его лук, просто не видели его в клипе Little Big — посмотрите, вам понравится.

Миа Бойка Фото: Иван МАКЕЕВ

Миа Бойка

-К девочке отношусь очень положительно, но эти отвратительные сандалии. Мы же уже не в 2010! То есть тренды ТикТоке она знает, а в моде — нет? Единственное, что прикольно — это длинная синяя коса, которую держат мужчины в костюмах того же оттенка. Это стильно. Это зачёт. Платье бесподобное, но Миа убила его этими ужасными сандалиями. В целом получилась эдакая синеволосая Рапунцель.