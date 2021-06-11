90 лет назад пущена «Красная стрела»

Составы развивают скорость до 160 км/ч. Фото: пресс-служба ОАО РЖД

На перроне выступал струнный оркестр, который вызвал доброе чувство ностальгии, настроил пассажиров на романтическое путешествие. А 90-му пассажиру этого рейса вручили «золотую» карту «РЖД Бонус» с 30 тысячами баллов на счету. Их хватит, чтобы 4 раза проехать в вагоне купе «Красной стрелы» между Москвой и Петербургом.

В первый рейс «Красная стрела» отправилась из Ленинграда в июне 1931 года, доехав до Москвы за 9 часов 50 минут. Средняя скорость составила 70 км/ч. По тем временам - большое достижение. Обычные пассажирские поезда ехали не меньше 12 часов.

В составе «Красной стрелы» было 12 вагонов: 7 жестких купейных, 3 мягких, 1 спальный с двухместными купе и 1 багажный. Впервые на советской железной дороге появился вагон СВ. Его интерьеры не уступали зарубежным аналогам и в чем-то даже превосходили их. Появление «Красной стрелы» стало знаковым событием, изменившим ситуацию на железной дороге и возродившим дореволюционную традицию поездов первого класса.

Вела поезд локомотивная бригада, возглавляемая Василием Ивановым. «Красной стрелой» поезд был назван за красоту – в то время он сильно отличался от большинства других составов. Правда, в довоенный период вагоны были синего цвета.

В поездке пассажирам предоставлялись шашки, шахматы и другие настольные игры. Работали буфеты, где можно было заказать ужин с доставкой в купе. В одном из вагонов даже был телефон! Позвонить можно было во время стоянки на станциях Бологое, Окуловка и Малая Вишера, причем, даже в Лондон и Париж.

«Красная стрела» стала самым быстрым и комфортабельным поездом своего времени. И самым точным – он всегда приходил по расписанию.

Все 90 лет комфорт пассажиров - визитная карточка "Красной стрелы". Фото: пресс-служба ОАО РЖД

На «Красной стреле» применялось самое современное оборудование. Например, в 1933 году была испытана первая модель электропневматических тормозов системы Ф.П.Казанцева.

Движение «Красной стрелы» было прервано 24 июня 1941 года. 29 января 1944 года Красная армия полностью освободила от фашистов территорию, по которой проходила железнодорожная линия Ленинград – Москва, и 23 февраля по ней уже прошел первый поезд. Первая после блокады «Красная стрела» отправилась от перрона Московского вокзала 20 марта. В конце состава была бронированная платформа с зенитными пулеметами на случай авианалета.

«Если бы не пулемет на товарном вагоне, прицепленном в «хвосте поезда», трудно было бы и подумать, что война продолжается. Что идут бои на Днестре. Всё оборудование поезда довоенное. Когда 22 июня 1941 года «Красная стрела» пришла в Ленинград в последний раз, железнодорожники не только надежно укрыли составы, но и бережно спрятали все оборудование: белье, одеяла, ковры, хрустальные графины – пригодятся! «Стрела» не ходила больше тысячи дней. Всё хозяйство сберегли, и оно действительно пригодилось», - писал в своем дневнике участник этого рейса, ленинградский журналист Матвей Фролов.

После войны поездная бригада, которой руководил Александр Иванов, обратилась в Наркомат путей сообщения с предложением перекрасить вагоны «Красной стрелы». И вскоре цвет поезда стал соответствовать его названию.

В 1950 году началась электрификация линии Москва – Ленинград, однако регулярное движение «Красной стрелы» на электротяге началось спустя 12 лет. И сейчас она курсирует на электрической тяге.

Фото: пресс-служба ОАО РЖД

С «Красной стрелой» связаны традиции. Например, в 1967 году появился обычай встречать и провожать поезд на Московском вокзале под музыку Глиэра «Гимн великому городу». С 1976 года в поезде стали использовать вагоны марки Аммендорф, построенные в ГДР. Эти вагоны отвечали высоким запросам, ведь «Красная стрела» обслуживала все статусные мероприятия тех времён: съезды партии и профсоюзов, фестивали, олимпиаду. Кстати, олимпийский огонь в 1980 году был доставлен из Москвы в Ленинград в вагоне «Красной стрелы».

В 1998 году Тверской вагоностроительный завод изготовил вагон нового поколения, предназначенный для использования на скоростях 200 км/час. В его конструкции применены нержавеющие стали, использованы безлюлечные тележки с повышенной плавностью хода, установлены компьютеризированные системы информации и жизнеобеспечения, биотуалеты. В вагоне 8 купе, а не 9 - стало больше места. Окна тоже шире, чем в вагонах стандартных серий.

«Красная стрела» по-прежнему является образцом для всех фирменных поездов России, ведь за все это время он не раз обновлялся, и теперь предлагает пассажирам все самое лучшее и современное.

Поезд ходит ежедневно, развивая скорость до 160 км/ч. Время в пути - 8 часов, без остановок. Он выходит в ночь, так что у пассажиров есть возможность выспаться в дороге.

В составе поезда обычно 17 вагонов: 6 купейных, 9 СВ, 1 люкс и 1 вагон-ресторан.

В «Люксе» - 4 купе и салон-бар. В купе 2 спальных места, кресло, откидной столик, санузел с умывальником, телевизор, DVD-проигрыватель и радио. Есть даже сейф. Пассажиру предоставляется гигиенический набор, бритвенный набор, зубной набор, крем для рук, косметичка, махровый халат, тапочки, расческа, средства по уходу за обувью. По сути, купе «Люкс» - это отель на колесах.