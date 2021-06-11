Добро пожаловать домой! В Госдуму внесен законопроект о репатриации соотечественников

РУССКИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОДНЫМ

Пожалуй, один из самых ожидаемых документов появился в базе Государственной Думы. Константин Затулин внес на рассмотрение законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию». То есть впервые в истории официально будут обозначены иностранцы, которые к нам ближе, чем иные соседи по лестничной клетке. Сейчас для России все, кто не имеет нашего паспорта – одинаковы. А как же эмигранты и их дети? Как же семьи тех, кто в 91-м году остался за пределами России?

О чем говорит этот законопроект? Что любой желающий, если хочет переехать в Россию и считает, что тут его душа и корни, может собрать немного документов, подать прошение и приезжать. Требование - на самом деле иметь корни и знать язык. Без этого никуда. Это главный и единственный «экзамен». Причём, как говорятся в тексте, реального экзамена нет, «знание языка на уровне свободного использования в семейно-бытовой и культурной сферах определяется при принятии ходатайства в ходе беседы с заявителем уполномоченного должностного лица».

Печальный факт: согласно законам, которые действуют сейчас, в случае переселения знать русский язык на бытовом уровне – не обязательно, достаточно читать и переводить со словарем.

КТО ТАКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Если по букве закона: кто относит себя к народам, которые исторически проживают на территории России. Или просто считает себя россиянином в душе. Хотя не просто, а именно духовно близок к своим корням и родственникам, которые жили у нас в стране. Этот духовный выбор можно, кстати, и не делать, но только тем, кто живет в республиках бывшего СССР и в 1991 году принял их гражданство. А таковых десятки тысяч, если не миллионы. За них уже все решили и подавать прошение можно будет сразу после вступления закона в силу.

Стоит отметить, что белорусский и украинский народы выделены в отдельную категорию рядом с государствообразующим народом (русскими). То есть им вообще не надо будет ничего доказывать.

Как считает автор законопроекта Константин Затулин, в Россию после его принятия смогут приехать миллионы белорусов и украинцев. Для граждан Украины закон о репатриации вообще станет выходом из той ситуации, которая складывается там сейчас. Кстати, ни одним, ни другим не придется отказываться от уже имеющегося гражданства.

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В РЕПАТРИАЦИИ

- Тем, кто подает фальшивые документы

- Кому уже отказывали в прошении о гражданстве

- Заявителю, который совершил серьезное преступление против мира или имеет непогашенную судимость по тяжким статьям

- Террористам или тем, кто их поддерживает

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