Идея сделать техосмотр добровольным в опасности: Идет борьба за 100 миллиардов

Работа специалиста на пункте техосмотра. Фото: Евгения ГУСЕВА

О чем речь. Вышла прекрасная новость - МВД предлагает сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Но внезапно, словно из пушек, множество СМИ вышли со странными статьями, в которых явно читается позиция тех, кто ожидал продолжить продавать воздух за наличные деньги, мысленно, видимо, уже конвертированные в яхты.

Напомню, что речь идет о суммах порядка 100 миллиардов рублей в год. Сумма настолько большая, что лоббисты техосмотра уже не стесняются публично спорить с руководством МВД. Аргументация лоббистов очень слабая. Основная мысль в том, что российские автомобилисты хуже малых детей, за себя и свою жизнь отвечать не могут. А без справки, заботливо проданной нам за 2.000 рублей, точно все разобьются. А со справкой, точнее с электронной диагностической картой, всё точно будет безопасно!

Если честно, мне вот эта риторика очень неприятна. Она даже унизительна и отражает отношение вообще к российским гражданам в целом. Мне не по себе, когда так относятся к взрослым и самостоятельным людям, которые способны отвечать за свои поступки. Напомню, средний возраст автомобилиста - 44 года, у многих из них есть не только дети, но и внуки, поэтому комментировать и приводить контраргументы даже не хочется. Ведь здравомыслящим людям всё и так понятно, идет борьба за деньги автомобилистов в сумасшедшем объеме. Еще раз - 100 миллиардов рублей в год! И прикрываются в этой борьбе опять безопасностью, как фиговым листком.

В связи с этим у меня просьба к читателям, к автомобилистам, ко всем, кто поддерживает инициативу МВД, любым доступным способом сейчас поддержать это ведомство. Добровольность техосмотра для частных легковушек - эта идея, изначально появившаяся у нашей рабочей группы "Защита прав автомобилистов" в Народном фронте. Она действительно правильная, человекоориентированная. И может стать исторической точкой в 30-летней эпохе бесконечного вымогательства денег у российских владельцев машин под благовидным предлогом заботы о них же. Это может стать торжеством здравого смысла над жадностью и коррупцией. Но лоббисты просто так не сдадутся. Кто же без боя откажется от 100 миллиардов рублей в год, да еще и наличными?

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