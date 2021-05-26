Техосмотр по-новому - взятки по-старому: Как получить талон по недавно введенным правилам

Новыми правилами техосмотра российских автомобилистов начали стращать еще в 2019-м. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новыми правилами техосмотра российских автомобилистов начали стращать еще в 2019-м. Тогда президент подписал указ о введении обязательной фотофиксации всей процедуры. Фотоснимки с датой, временем и геолокацией тут же загружаются в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Это и есть главное ноу-хау, которое по задумке должно убрать с авторынка многочисленных мошенников, продающих фиктивные талоны через интернет.

Но тут случилась пандемия. Сроки нововведения перенесли на 1 марта 2021-го.

Ровно через год, с 1 марта 2022-го, автомобилисты начнут получать штрафы за отсутствие талона. Причем в Москве выписывать их будут автоматически: проехал под камерой – прилетит «письмо счастья» на две тысячи рублей. Штраф можно схлопотать каждые сутки. Так что неделя езды без талона влетит в 14 тысяч.

Сколько москвичей уже прошли осмотр по новым правилам – никто не знает. Официальную статистику начнут вести только с 1 октября (до этой даты владельцам пунктов осмотра дали время на обкатку системы). Сейчас талоны, они, кстати, тоже обновились и стали электронными, в столице выписывают более чем 300 пунктов. Все они получили лицензию на соответствующую деятельность.

Очередей нет, почти везде открыта запись на текущий день.

Чтобы проверить, как все устроено, я решила провести осмотр своей десятилетней «Тойоты Рав 4». Пробег на машине за сотню тысяч километров, но накануне пройдено техническое облуживание у официального дилера: претензий никаких. Прошлогодний талон выдали без особых проблем, разве что лампочку в заднем стоп-сигнале пришлось поменять. Так что, отправляясь в ближайший к дому пункт на Варшавском шоссе, я была уверена, что талон по новым правилам получу легко и просто: ну подумаешь, пофотографируют…

С 1 марта 2022-го, автомобилисты начнут получать штрафы за отсутствие талона техосмотра. Фото: Иван ПРОХОРОВ

«А ТУТ ЯСТРЕБЫ ИЗ ГИБДД»

Тариф, как и обещали, не вырос. В зависимости от марки машины процедура обойдется от 750 до 1500 рублей. Сервисов с минимальной таксой в Москве почти нет. Я обзвонила более пятидесяти, и лишь в одном назвали цену - 800 рублей. Опытные автомобилисты это, конечно, знают, а вот новичкам напомним: берут деньги вовсе не за талон, а за сам осмотр. Так что не рассчитывайте, что в случае неудачи, сервис вернет деньги. А вот приехать снова после устранения недочетов можно сколько угодно раз.

- Притормози! – первое, что выдал автомеханик Алексей, когда я попыталась заехать в открытый бокс сервиса.

Без фото ни-ни. Несколько снимков машины Алексей сделал прямо на свой мобильный телефон.

После фотоссесии мне разрешили заехать в бокс. Дальше ничего нового: сначала мастер проверил, что под капотом. Потом - салон, фонари, наличие аптечки и огнетушителя. С последним Алексей копался несколько минут, крутил в руках и приглядывался к мелкому шрифту.

- Дату смотрю, - ответил на мой удивленный взгляд автомеханик. – На той неделе коллега дал заключение, что техосмотр пройден. А тут эти ястребы из Технадзора ГИБДД. Едва машина выехала из сервиса, они ее повторно проверили и обнаружили просроченный огнетушитель. Выписали штраф на нашего сотрудника в 20 тысяч рублей и еще на 200 тысяч оштрафовали контору…

Про злодеев-гаишников Алексей может рассказывать часами. Не дают ему, бедному, житья. Причем шквал поверок он связывает именно с новыми правилами техосмотра.

- Я в этом бизнесе уже три года. Многих знаю, со всеми дружу. Так вот среди моих коллег нет ни одно чистого – все по штрафу получили, а некоторые уже второй десяток разменяли. Особенно много дерут за грузовики. Нас за «Газель» с нештатными фарами оштрафовали на 300 тысяч, - разговорился мастер.

- Так зачем же вы талон одобрили, если фары не те?

- Не за «спасибо», конечно, - хитро улыбается Алексей. - Из десяти машин только две проходят осмотр без претензий, а остальным приходится доплачивать, ну, или приезжать до десяти раз…

ЗА ПОРОГИ - ПЯТЕРКУ, ЗА СТЕКЛО – ТРЕШКУ

Что это за доплаты такие, стало ясно после осмотра. Я оказалась в большинстве и получила заключение – «приезжайте еще». Алексей долго распинался на тему небольшой трещины на лобовом стекле.

- Раньше бы глаза на это закрыл, а теперь фото надо делать. Вот заметит проверка вашу трещинку - и мне штраф платить. Просто так рисковать не буду, с вас за стекло – три тысячи рублей, - выдал механик, не краснея.

- В кассу? – изобразив невинность, поинтересовалась я.

- Нет, мне наличкой!

Платить я отказалась, чем вызвала искреннее изумление.

- Была бы мужиком, я бы с тебя еще пятерку (5 тыс. рублей – ред.) за пороги взял!

Пороги у водительского и пассажирского сиденья действительно нештатные, установил их прежний владелец, но всего год назад они не помешали мне пройти техосмотр. Сейчас мой аргумент не сработал.

- Теперь, милочка, все по-новому - или плати, или стекло меняй и пороги снимай!

Техосмотр в зависимости от марки машины процедура обойдется от 750 до 1500 рублей. Но могут потребовать "доплаты". Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ФОТОШОП И НИКАКОГО МОШЕНСТВА»

В полной уверенности, что мне просто попался любитель легких денег, в тот же день я заглянула ещё в два пункта. Но они словно сговорились, даже тарифы на «доплату» одинаковые. В третьем по счету сервисе механик, видимо, заметив полное отчаяние на моем лице, посоветовал схему попроще.

- Да ты купи талон у страховщиков!

- А так можно?

Оказалось, да. Звоню по номеру страхового агента, который мне любезно подкинул сотрудник станции техосмотра.

- За страховку на год с вас 7500 рублей, еще 2 тысячи за талон. Только фото пришлите. Вид машины сзади и спереди, - выдал приятный мужской голос.

Я долго расспрашивала, какие должны быть фото. Оказалось, единственное требование –читаемый госномер.

- Остальное я в фотошопе сделаю, дату и время прикреплю!

Покупать сделанный на коленке талон я отказалась. Буду менять лобовое стекло и снимать пороги. Хорошо хоть окна не затонировала – за такое нарушение механики столицы берут 10 тысяч рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Бардак закончится, когда поднимут цены»

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Хотели сделать техосмотр не фикцией, а реальным, и получили бум фальшивок. Мы проанализировали более тысячи выданных по новым правилам диагностических карт и насчитали боле 50 пунктов техосмотра, 20 из них московских, которые занимаются подделками. Фотошоп настолько дикий – что на кадрах летающие в воздухе машины. Есть сервисы, например, в Ульяновской области, которые за день выдают диагностические карты сотне московских авто. Уверен, большинство из них в этом регионе не бывали даже проездом.

Все нарушения мы проанализировали и направили жалобу в ГИБДД. Но там про это лучше нас знают. Штрафы сейчас выписывают пачками, есть даже уголовные дела. Нарушения у подавляющего большинства, но у МВД – руки связаны. Они не могут закрыть все эти сервисы: тогда вся страна останется без диагностических карт и автостраховок.

И не слушайте популистов, которые рассказывают про грядущую отмену техосмотра. Это невозможно юридически, так как Россия имеет ряд обязательств по международным договорам.

И не спешите винить во всем взяточников. Они тоже заложники ситуации. Окупить свой бизнес по существующему сейчас тарифу нереально. До тех пор, пока он останется на этом уровне, они будут брать взятки. Но подорожания, по моим прогнозам, ждать недолго. Совет автомобилистам один: не откладывать получение диагностической карты и самим не вестись на взятки, предложили тариф мимо кассы - пишите заявление в ГИБДД.

ВАЖНО

Действующие правила предусматривают прохождение техосмотра раз в два года для автомобилей возрастом от трех до семи лет. Машины старше семи лет должны проходить техосмотр каждый год. Автомобили младше трех лет полностью освобождены от обязательного осмотра. Только машины такси на проверку по-прежнему нужно отгонять каждые полгода.

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