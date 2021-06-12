Путин ответил американцам, что думает о высказываниях Байдена в свой адрес

Президент уточнил, что «убийца» - лишь еще один ярлык «голливудского мачо» Фото: REUTERS

Полная версия встречи Владимира Путина и журналиста Кира Симмонса выйдет на американском канале NBC News 14 июня. Сейчас опубликован лишь анонс интервью. Но и он уже довольно ярок и остр. Президенту фактически переадресовали напрямую вопрос, на который в свое время скандально ответил Джо Байден.

- Господин президент, вы убийца? - в лоб спросил Путина Кир Симмонс.

- Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет. С теми людьми, с которыми мы работаем на международной арене, мы спорим, мы не жених и невеста и не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом. Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжелых событий во время борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. И при этом я всегда действовал в интересах российского государства и русского народа. А различные ярлыки - это не то, по поводу чего стоит даже слегка переживать, - ответил Путин.

- Анна Политковская застрелена, Александр Литвиненко отравлен полонием, Сергей Магницкий погиб в тюрьме, Борис Немцов застрелен, Михаил Лесин умер от тупой травмы головы в Вашингтоне. Все ли это совпадения? - продолжил давить журналист.

- Послушайте, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей. К Лесину я очень хорошо относился, он умер или погиб в США. Мы у вас должны спросить, как он там погиб? – парировал президент.

Президент уточнил, что «убийца» - лишь еще один ярлык, наподобие «голливудского мачо».

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