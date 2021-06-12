Путин в интервью NBC: Трамп был колоритным, а Байден - карьерист

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США ждут встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Она назначена на 16 июня в Женеве. Перед историческим событием американские журналисты анонсировали интервью Владимира Путина каналу NBC News.

«Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», - говорится в сообщении на сайте канала.

Ночью 12 июня NBC News опубликовал небольшие выдержки из будущего интервью. Вот главные моменты из него:

ПУТИН СРАВНИЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И ДЖО БАЙДЕНА

- Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп - необыкновенная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он колоритная личность. Он может нравиться вам или нет. Но он не из американского истеблишмента, он не был раньше частью большой политики, и кому-то это нравится, кому-то нет, но это факт, - заметил глава России.

Путин заявил, что нынешний президент США «радикально отличается от Трампа».

- Президент Байден - карьерист. Он практически всю свою взрослую жизнь провел в политике. Это совсем другой человек, и я очень надеюсь, что да, есть какие-то преимущества, есть какие-то недостатки, но не будет никаких импульсивных движений, от имени действующего президента США, - заявил американским журналистам Путин.

НЕУДОБНЫЙ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

В анонсе NBC News сказано, что Кир Симмонс в лоб спросил Путина, имеет ли он прямое отношение к человеческим смертям. Вопрос явно навеян позицией Вашингтона, будто Кремль стоит за каждой неестественной гибелью человека в России.

- За время своей работы я привык к нападениям с самых разных сторон и из самых разных областей под самыми разными предлогами, по самым разным причинам, разного калибра и ожесточенности, и ничто из этого меня не удивляет, - ответил Путин.

Президент уточнил, что «убийца» - лишь еще один ярлык «голливудского мачо».

Кир Симмонс продолжил спрашивать про гибель людей, на что президент раздраженно ответил:

- Послушайте, я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные периоды времени по разным причинам, от рук разных людей, - поставил журналиста на место Путин.

РОССИЯ И ИРАН

Президент назвал «чушью» статью Washington Post о том, что Россия хочет предложить Ирану передовую спутниковую систему. Будто бы с ее помощью Тегеран сможет следить за вражескими военными, включая оставшихся в Ираке американцев.

Президент рассказал, что у России «есть планы сотрудничества с Ираном, включая военно-техническое сотрудничество». Но ни о каких спутниках-шпионах речи нет.

- Это просто фальшивые новости. По крайней мере, я ничего не знаю о таких вещах, те, кто об этом говорит, возможно, знают об этом больше. Это просто чушь, мусор, - возмутился Путин.

СПРАВКА «КП»

Последний раз президент России общался с американскими СМИ в 2018 году. Тогда Путин отвечал на вопросы журналистки NBS News Мегин Келли. Три года назад глава государства рассказал о новых баллистических ракетах, ответил на вопросы о нашем якобы вмешательстве в выборы и об Алексее Навальном.

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