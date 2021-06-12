Белка в Турции устроилась охранником в ювелирный магазин

Зверек освоился в магазине и понял, что посторонним к кассе приближаться категорически запрещено. Фото: стоп-кадр видео

Несколько месяцев назад владелец ювелирного магазина в Турции спас бельчонка, теперь зверек сидит возле кассы и ни на шаг не подпускает к ней чужаков.

Предприниматель Мехмет Юксель подобрал раненное животное после того, как тот осиротел – мать-белка погибла в результате несчастного случая. Мужчина решил приютить грызуна на то время, пока он не оправится от травмы, передает BBC.

Вскоре зверек освоился в магазине и понял, что посторонним к кассе с деньгами приближаться категорически запрещено. Он взял на себя функции охранника – при приближении чужаков к ящику с деньгами Мемоджан (так мужчина назвал бельчонка) принимает угрожающую позу и норовит тяпнуть возможного похитителя за палец.

«Мемоджан немедленно встаёт на защиту, когда кто-то пытается взять деньги и золото из кассы. Сначала я подумал, что это совпадение, но потом понял, что это не так», – рассказал Юксель.

После работы Мехмет забирает Мемоджана домой, а после того, как тот полностью вылечится, собирается отпустить в лес. Правда, неизвестно, захочет ли бельчонок вновь стать безработным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собака в Турции пробежала от дома до больницы за скорой, в которой увезли ее хозяйку

Медики не пустили верного пса в машину (подробности)