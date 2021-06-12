«Выйду из больницы и с разрешения врачей привьюсь!»: Буйнов, Баста, Немоляева – о последствиях коронавируса и необходимости вакцинации

Александр Буйнов проходит лечение от коронавируса в больнице. А Алла Пугачева привилась от коронавируса. Фото: Instagram

Так 49-летняя оперная дива Анна Нетребко решилась в июне на вакцинацию. Так как оперная певица болела COVID-19, то перед прививкой сдала анализы на антитела. Народная артистка переболела коронавирусной пневмонией девять месяцев назад – Анна лежала в 52-й московской больнице в сентябре. Оперная певица предположила, что антител у нее уже нет, поэтому и раздумывала о вакцинации. Однако анализы показали достаточное количество антител, которые защищают звезду, поэтому прививка ей пока не нужна.

Анна Нетребко перед вакцинацией сдала анализы — оказалось, что у нее достаточно антител, чтобы пока не прививаться. Фото: Instagram

А вот 71-летний Александр Буйнов проведет эти выходные в больнице с коронавирусом. Доктора уже сказали музыканту, что если бы не прививка, то течение болезни было гораздо тяжелее. Прививка защитила Буйнова от тяжелого течения болезни. Кроме того, как многие звезда стал игнорировать меры защиты, а этого делать нельзя даже привитым.

Александр описал свое состояние: «Народ расслабился - нафиг маски и прочие штуки. И я тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И вот эта дрянь нашла меня. А как же прививка, которую я делал в марте? Да если бы не она, то лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ! Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово. Условия просто по высшему классу. И, кстати такие боксы здесь у всех - с отдельным входом-выходом! Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина - выздоравливай, друг! Резкий всплеск ковида в Москве. Выйду и как только разрешат - сделаю еще какую-нибудь прививку - лайт. Пропустил момент, когда антител не осталось - следите за этим. Ребята, не доводите до локдауна: прививайтесь, плиз!»

Арина Шарапова переболела осеню, но антитела уже закончились. Поэтому привилась. Фото: Instagram

После перенесенного коронавируса врачи порой рекомендуют один укол «Спутником». Так, 41-летний рэпер Баста привился по рекомендации докторов: музыкант и бизнесмен переболел и не захотел второй раз переносить коронавирус. Бастра рассказывал нам: «Укололся только один раз, а второй, сказали, не нужен из-за достаточного количества антител».

Антитела заканчиваются у всех с разной скоростью. 60-летняя Арина Шарапова болела семь месяцев назад, однако антитела у нее закончились к концу весны. Поэтому телеведущая привилась: «Чувствую себя в норме».

Из-за критики и травли в социальных сетях звезды часто не афишируют свою вакцинацию, однако за последний месяц привились многие. 84-летняя актриса Светлана Немоляева не постеснялась записать видеообращение: «Я сегодня с вами разговариваю из закулисья нашего театра. Я сделала прививку «Спутником». Во-первых, очень в это верю, считаю, что необходимо это делать. Во-вторых: я снимаюсь, выезжаю с гастролями, у нас в театре много народу. Мы ездили в Театр имени Миронова в Питер, которым руководил Рудольф Фурманов. И вот у него не было прививки, и он заболел коронавирусом. Четыре месяца он тяжело болел и скончался. Это ужасно... Я все время откладывала прививку – то съемки, то гастроли, то спектакли. Сын мне позвонил и сказал волевым решением: «Завтра ты идешь и все». Я сделала и очень благодарна ему. Перенесла легко – играю спектакли, снимаюсь». Вакцинировались «Спутником» и сын, и взрослые внуки Немоляевой.

Чулпан Хаматова недавно сделала прививку. Фото: Instagram

Месяц назад вакцинировался 55-летний Егор Кончаловский. У режиссера съемки, дома – маленький сын, жена и пожилая мама. Поэтому Кончаловский говорит, что сделал прививку ради своей и их безопасности.

45-летняя Чулпан Хаматова привилась в конце весны в районной поликлинике. На прививку народная артистка пришла со старшей дочкой 19-летней Ариной. «Мы с дочкой за прививку!» - сообщила Чулпан.

Кстати

Про вакцинацию самой обсуждаемой пары страны стало известно случайно. На своем концерте Сергей Пенкин включил запись звонка с поздравлениями с юбилеем от 72-летней Аллы Пугачевой и 44-летнего Максима Галкина. После добрых слов и поздравлений Максим пошутил: «Выпьем сейчас рюмашку!» На что Алла Борисовна возразила: «Нет, нам нельзя мы же вакцинировались!» Правда случилось это три месяца назад.

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