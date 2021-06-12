Почему сейчас растет заболеваемость ковидом и что будет дальше, рассказал заслуженный врач России Михаил Каган

В России зафиксирован серьезный рост заболеваемости Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России начался заметный рост заболеваемости COVID-19. В пятницу, 11 июня, количество случаев заражения достигло 12 505, это максимум с конца февраля нынешнего года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно рассказал о молниеносном переходе болезни из легкой формы в среднетяжелую. По его словам, подъем в ходе эпидемии вызван тем, что очень многие граждане расслабились и перестали соблюдать необходимые санитарно-защитные меры (ношение масок, дистанция). В то же время все больше ученых и врачей склоняются к версии о распространении в России новых, более заразных штаммов коронавируса. Похоже, эти мутанты также делают инфекцию более агрессивной, быстрее вызывают тяжелые осложнения, говорят медики из «красных зон».

Всемирная организация здравоохранения составила список самых опасных штаммов SARS-CoV2. В их числе британский, бразильский, южноафриканский и индийский варианты коронавируса. Также все большую обеспокоенность ВОЗ вызывает штамм, обнаруженный во Вьетнаме. Он сочетает неблагоприятные для людей особенности британского и индийского вариантов, говорят эксперты.

Что может означать такое положение дел? Какие перспективы ждут жителей нашей страны и всего мира? Как сейчас грамотно вести себя в повседневной жизни с учетом новых знаний? Об этом мы спросили заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса Vrachu.ru Михаила Кагана.

«РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАК СПАМ»

- Основная задача вируса – это бесконечное размножение, - говорит Михаил Юдович. - При этом вирус действует подобно спаму: предпочтение отдается скорости и количеству разосланных сообщений, а не правильности написания текста. Огромные масштабы пандемии привели к тому, что каждую минуту в мире возникают триллионы новых частиц SARS CoV-2, в связи с чем его изменения неизбежны.

Случайные мутации вируса имеют свойство накапливаться, в итоге и без того опасный коронавирус начинает менять свои свойства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При репликации (воспроизводстве вирусных частиц. - Ред.) постоянно возникают случайные мутации. Большая их часть несущественна. Однако со временем мутации накапливаются, могут накладываться, усиливать друг друга, и вирус начинает менять свои свойства. Некоторые из этих различий дают возбудителю инфекции преимущества того или иного рода.

ТРИ САМЫХ ОПАСНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ

За последние месяцы стало ясно, что существует три основных способа улучшения распространения вируса, продолжает доктор Каган.

- Первый – это более эффективное связывание с клетками человека. Когда происходят мутации такого рода, значительно повышается вероятность, что у человека, вдохнувшего вирусные частицы, разовьется заболевание. Второй вариант – более быстрая репликация вируса и создание в организме инфицированного человека более высокой «вирусной нагрузки». Это приводит к выдыханию большего количества вирусных частиц и повышает заразность для окружающих.

Наконец, третий вариант «усовершенствования» – повышение способности вируса уклоняться от действия антител, выработанных к классическому уханьскому штамму. Такое изменение может позволить заражать и переболевших, и вакцинированных.

Именно поэтому все новые варианты вызывают беспокойство, заключает эксперт.

ОБЫЧНЫМ АНАЛИЗОМ НОВЫЕ ШТАММЫ НЕ ОТЛИЧИШЬ

- Сейчас мы знаем, что и британский, и бразильский, и южноафриканский, и индийский варианты имеют мутации, значительно повышающие их опасность. Это привело не только к значительным вспышкам в ряде стран, но и к глобальному распространению инфекции, - поясняет Михаил Каган. - Совершенно очевидно, что и другие существующие и появляющиеся варианты SARS-CoV-2 также будут продолжать развиваться. Наглядное подтверждение этому — тревожные сообщения о выявлении вьетнамского штамма, свойства которого пока окончательно не изучены.

Благодаря технологии генетического секвенирования (прочтения генетического кода вирусов. - Ред.) сейчас мы можем наблюдать за эволюцией вируса в режиме реального времени. Однако для выявления новых штаммов вируса недостаточно обычного теста ПЦР (мазок из носа и ротоглотки. - Ред.). Требуется секвенирование всего вирусного генома, что во многих странах, включая Россию, пока выполняется в недостаточном объеме. Это затрудняет своевременное выявление новых вариантов.

«УЗНАЕМ СЛИШКОМ ПОЗДНО»

- Кроме того, есть проблемы и с оперативным обменом данными между разными странами, особенно это касается развивающихся стран, - продолжает доктор Каган. - Сложность заключается ещё и в том, что опасность тех или иных изменений вируса мы начинаем понимать, увы, слишком поздно. Только тогда, когда новые варианты, как сорняки в саду, распространяются и захватывают часть человеческой популяции. Поэтому сегодня разработка быстрой оценки значимости новых мутаций является важнейшей практической задачей.

Сейчас в исследовании геномов SARS-COV-2 происходит важное изменение, рассказывает эксперт. Ученые переходят от прицельного выявления отдельных мутаций к функциональному подходу. Он учитывает в целом роль генетических изменений в распространении вируса .

Сейчас мы знаем, что и британский, и бразильский, и южноафриканский, и индийский варианты имеют мутации, значительно повышающие их опасность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Исследователи интенсивно изучают, будет ли снижена эффективность нынешних вакцин против новых вариантов, - говорит Михаил Каган. Сейчас преобладает мнение, что большинство вакцин, по-видимому, остаются эффективными. И даже если они хуже предотвращают легкую симптоматику COVID-19, вызванную новыми штаммами, то предупреждают умеренное и тяжелое заболевание, в частности госпитализацию и смерть.

В ТЕМУ

За счет чего вакцины остаются в силе

- Дело в том, что иммунный ответ включает в себя множество компонентов. И прекращение действия одного из них (из-за мутаций коронавируса. — Ред.) не означает, что вакцины не будут обеспечивать защиту, - поясняет доктор Каган. - К этому мнению предрасполагает и анализ эпидемической обстановки в странах с различным уровнем вакцинации. Ситуация гораздо более спокойная в тех странах, где прививки от коронавируса получила значительная часть населения (Израиль, США, Великобритания). А вот в непривитых странах ситуация может развиваться неблагоприятно, как это произошло в Индии. К моменту появления нового более заразного штамма в стране было полностью вакцинировано всего 3% жителей, а одну дозу получили только 12%. И хотя сами привитые были защищены от тяжелого течения ковида, замедлить распространение вируса за счет коллективного иммунитета при такой мизерной доле вакцинированных оказалось невозможно.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Как реагировать на изменения, происходящие с вирусом? Нам нужно продолжать делать то, что мы делали раньше: использовать маски, избегать плохо вентилируемых помещений и соблюдать социальную дистанцию. Это поможет замедлить передачу вируса и предотвратить дальнейшие волны, вызванные новыми вариантами, - говорит доктор Каган.

Также необходимо вакцинировать повсеместно как можно больше людей, добавляет эксперт. И сделать это нужно как можно быстрее, чтобы уменьшить количество новых заражений. Ведь они повышают вероятность, что вирус будет генерировать новые варианты и ускользать от иммунитета. «Жизненно важно, чтобы всё медицинское сообщество, должностные лица, общественные организации сконцентрировались на проблеме нерешительности населения в плане вакцинации как на местном, так и на федеральном уровне», - считает Михаил Каган.

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