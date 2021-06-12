В Минтруда рассказали, когда можно будет получить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Разработаны правила выплат на детей школьного возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и социальной защиты разработало правила выплат на детей школьного возраста. Сумма единовременной выплаты – 10 тысяч рублей. Деньги планируется раздать до 1 сентября, чтобы родители могли использовать их для подготовки к школе.

- Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Сроки - с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении никаких справок от родителей не потребуется, - объяснили в Минтруда.

В ПФР рассмотрят заявление в течение пяти рабочих дней. Пособие полагается семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единственное условие – шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года.

- Кроме того, за выплатой могут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители, - уточнили в ведомстве.

Проект постановления вынесли на общественное обсуждение. Но вряд ли к нему будут какие-то вопросы. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.

Напомним, раздать материальную помощь родителям школьников предложил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля этого года. Изначально планировалось выплатить деньги в середине августа.

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