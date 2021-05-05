Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников должны быть проведены до 17 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьников должны быть проведены до 17 августа текущего года. Соответствующие поручения по реализации Послания президента России Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как уточнили в кабмине, доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам, начиная с 1 июля, ежемесячно, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет должны направить в кабмин до 17 августа текущего года ответственные ведомства, среди которых Минпросвещения, Минтруд, Минфин, Минздрав, а также Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

Напомним, в ходе своего обращения Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о выплатах для детей. Российский лидер также предложил выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников, а также распространить данную выплату и на будущих первоклассников. Глава государства отметил, что выплату необходимо провести в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу.