«Мертворожденный проект»: Зрители заклеймили позором первый трейлер фильма «Брат-3»

Продюсером фильма "Брат III" стал Стас Борецкий. Фото: кадр из фильма.

Стас Барецкий — страдающий лишним весом питерский фрик — известен прежде всего эпатажными и безумными поступками: то разбивает айфоны в знак борьбы с США, то якобы раскусывает зубами железные банки с пивом (на самом деле это просто трюк), поэтому объявление о том, что он стал продюсером фильма «Брат-3» поначалу казалась лишь очередным цирковым приколом.

Но нет.

Видимо, Барецкий всерьез намерен довести дело до победного конца. Иначе как можно воспринимать первый тизер фильма, который вышел в Youtube?

Первый тизер уже вышел на Youtube Фото: кадр из фильма.

В начале ролика указано, что картина посвящается маме продюсера и всем, погибшим от ковида. Остальные три минуты видео — дуэль взглядов. Известного рэпера Птахи (Давид Нуриев) и грузного бородатого мужчины, похожего на один из живых мемов «русской весны»: казака Бабая из Белореченска (Александр Можаев). Мужчины смотрят друг на друга, после чего Птаха, видимо отвечающий за образ Брата, спрашивает: «Ну вот скажи мне, цыган, в чем правда?»

- Правда в силе, - отвечает тот не своим голосом. Очевидно, переозвучка получилась не очень удачной.

Все это время за кадром многозначительно звучит меланхоличная музыка. После чего Птаха, держа в руке пистолет направленным дулом в сторону собственной головы, достает сигарету и кладет в рот.

- Это новая жизнь, - добавляет Цыган как будто мультяшным голосом.

И только после этой философской фразы «Брат» зажигает спичку и прикуривает. Звучит лиричное пиано.

Увидев этот микрошедевр публика тут же дико заминусовала ролик: 6,6 тысяч дизлайков против 234 лайков — такой перевес крайне редко встречается в Youtube даже у самых неудачных работ.

Увидев этот "шедевр" публика тут же дико заминусовала ролик Фото: кадр из фильма.

Комментарии говорят сами за себя: «Надеюсь, это весь фильм», «Унылое говно, ваша слабая попытка выехать на успехе «Брата 1» и «Брата 2» - глупость, не позорьтесь, денег вам не собрать. Мертворожденный проект», «Даже если у вас будет лучший сюжет за всю историю кино, вы просто не имеете никакого морального права называть свой фильм "Брат 3" без Балабанова и Бодрова», «Вот операторы удивятся, когда узнают, что камера вверх и вниз ехать может», «Возьмите лучше Стаса Барецкого, он спросит: «В чём пиво?» «В банке» И разгрыз банку».

Однако режиссер картины Валерий Переверзев уверяет, что название фильма и прозвучавшие в трейлере вопросы, очевидно отсылающие к балабановской дилогии, не имеют отношения к «Брату» и «Брату-2». Якобы картина на самом деле — мелодрама, снятая по лекалам «Ромео и Джульетты».

- Если процитировать тизер дословно, то это новая жизнь, - считает режиссер. - Да, там есть похожая игра слов: употребляются слова «брат», «правда», «сила». Но эти слова упоминаются во всех фильмах, которые снимают в Российской Федерации. Игра слов, как игра нот. У «Брата» Балабанова тоже было много предшественников. Герой моей картины — художник, а его девушка — генеральская дочка Катя. Персонажей ждет огромное количество приключений, в том числе погони от бандитов и перестрелки. Отмечу, что именно цыганская семья поможет художнику и Кате в ключевом моменте одной из новелл. Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви.