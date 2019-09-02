2019-09-02T19:59:08+03:00
Звезды

Афера «Брат-3»: Сыграть Данилу Багрова можно за пять миллионов рублей

Шоумен Стас Барецкий снимает «продолжение» культового фильма Балабанова по принципу монтера Мечникова
Константин ГЛЫБА
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Питерский фрик и шоумен Стас Барецкий, известный эпатажными выходками, заменил Алексея БалабановаПитерский фрик и шоумен Стас Барецкий, известный эпатажными выходками, заменил Алексея БалабановаФото: Александр ГЛУЗ
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Питерский фрик и шоумен Стас Барецкий, известный эпатажными выходками, заменил Алексея Балабанова. Вместо почившего классика теперь Стас снимет эпохалочку про Данилу Багрова «Брат-3». Ведь Барецкий тоже из Питера, почему нет?

Не беда, что Сергей Бодров-младший пропал без вести 17 лет назад. У нас и сиквел «Бригады» без участия Сергея Безрукова сняли, а он потом в кадре был. Подумаешь. Чудеса графики.

- Фильм не ставит задачей быть в стиле Балабанова, - указано на сайте резонансного проекта. - Как-то подражать ему или соревноваться с ним. Просто у нового, не менее непростого времени, свои герои. Если через годы кто-то захочет продолжить тему современности, он сможет снять свой «Брат-4». Правдивость как у Балабанова – это единственное, что должно быть неизменным.

Режиссер Барецкий и продюсер Вадим Горожанкин заверяют, что проект сугубо независимый. И это уже больше похоже на правду. Съемки еще не стартовали, даже подготовительный период не начался, собственно, и кастинг не провели, а денег уже нет. Создатели фильма ищут хоть какие-то средства для старта...продавая роли в несуществующем шедевре.

– За главные роли актерам придется заплатить от пяти миллионов рублей, за роли второго плана – от 2,5 млн рублей, – объяснил Вадим Горжанкин – Самыми бюджетными в фильме будут эпизодические роли, их стоимость варьирует от 500 тысяч рублей.

Ничего не напоминает?

«Утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья». Да, это принцип монтера Мечникова из «Двенадцати стульев», толкнувшего Остапу Бендеру заветный гарнитур.

Правда, Мечников, измученный «Нарзаном», товар предоставил.

А тут только «работа на перспективу».

Так что больше похоже на принцип застройки по-русски: берем деньги в банке, роем котлован, потом собираем деньги с дольщиков, строим первый этаж, продаем еще, строим второй этаж и так до самой крыши, если получится.

Возможно, дело в том, что инвесторы пока еще не выстроились в очередь, ведь Барецкий не снял ни одного фильма и прославился тем, что грыз пивные банки зубами.

Возможно, на интерес к амбициозному проекту повлияло мнение продюсера фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергея Сельянова, назвавшего затею шоумена ««хамством, неуважением и глупостью».

Возможно, спонсоров отпугнул Микки Рурк. Да, вы не знали? Он тоже согласился сниматься. Всего за 300 000 долларов (20 миллионов рублей). Сущие копейки, как сказал Барецкий.

Компанию Микки Рурку составит драгоценный экстракт современного российского шоу-бизнеса: Никита Джигурда, Ольга Бузова, Сергей Шнуров, блогер Кирилл Терешин с «руками-базуками» и еще Бари Алибасов со своим многострадальным котом, сфинксом Чучей.

А они-то тут при чем?

Все просто: «продюсер» Горожанкин — на самом деле пиарщик и Барецкого, и по совместительству Алибасова, участвовавший в афере под названием «Бари и его прибыльная кома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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