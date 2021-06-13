Виталий Коротич, экс-главред «Огонька»: Не дай Бог Байден начнет читать нотации Путину

Бывший редактор "Огонька" Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

Он всегда точен в своих оценках. Виталий Коротич – экс-главред знаменитого «Огонька», писатель, журналист, «прораб перестройки». Точность оценок и трезвый оптимизм оставались и остаются его фирменным стилем. И в преддверии предстоящего саммита лидеров России и США «КП» не могла не поинтересоваться его прогнозами итогов предстоящей встречи в верхах.

- Виталий Алексеевич, а вы в Америке сколько лет прожили?

- Десять лет. Но с перерывами: я на каникулы приезжал в Россию – летние и зимние…

- Байдена когда-нибудь видели, встречались с ним?

- Нет, не видел, не встречался. Это был такой затрапезный сенатор. Сейчас к власти на Западе приходят чиновники. А те времена, когда приходили личности, вроде Рузвельта, Черчилля, Де Голля, кончились. Сейчас приходят чиновники, аппарат. Байден – человек аппарата, понимаете? Причем - в Америке нет обожествления президентов. Дело в том, что, я помню, на одних выборах там был кандидатом от республиканцев Дукакис. И проиграл. А потом он преподавал вместе со мной в университете. И никто никак его не обожествлял.

Президент в США малозначителен. И Байден не может принять ни одного серьезного решения без согласия Конгресса, Сената, без того, чтобы вся публика, которая вокруг него есть, - это все поддержала. Тем более, Байден, у которого репутация, в общем, человека аппаратного, - сказал журналист kp.ru.

- Даже американцы некоторые писали, что сейчас у них однопартийная система. Дело в том, что сейчас демократы захватили и Конгресс, и Сенат, и все правительство, и почти все штаты. Поэтому он не может быть полноценным руководителем. Он - винтик в этом аппарате. И что скажут, то и делает. Поэтому переоценивать его общение с Путиным нет смысла. Если Путин, в общем, единовластный руководитель, то Байден вообще безвластный. Он руководимый. Да еще и старенький.

- Но, тем не менее, встреча такая будет. Мы как раз будем ее освещать - оба от «Комсомольской правды» летим в Женеву. Где, наверняка, будут достигнуты определенные договоренности. Путин уже сказал, что едет на встречу с Байденом, потому что не очень хорошие отношения с США, надо их поправлять…

- Не будет никаких договоренностей. Обычно такие встречи организуются тогда, когда все договоренности уже имеются, все сделано. А сейчас ничего нет. И вчера Байден сказал, что он приехал в Старый свет специально для того, чтобы перед встречей с Путиным пообщаться с европейскими союзниками и показать, что мы противостоим России единым фронтом. Какие тут уже могут быть соглашения, если он до начала переговоров говорит, что мы смыкаем единый фронт с Европой в противостоянии России?

- Но два лидера двух мировых держав встречаются. Какие-то все равно будут, наверное, ну, если не документы, то договоренности на словах. Можно потепления какого-то ожидать между нашими странами?

- Нет. Байден будет читать нотации Путину и объяснять ему, где Путин не прав, и как он будет счастлив, если российский президент будет делать так, как ему американцы советуют.

Совершенно четко определен круг обсуждаемых вопросов: газопровод «Северный поток -2», Украина, Крым. Американцы уже сто раз говорили о том, что никаких нормальных отношений с Россией до того, как Крым вернут Украине, у них не будет.

Понимаете, обо всем можно договориться. В конце концов, в свое время американцы не признали «оккупацию Россией» прибалтийских стран в 1940 году. И я один раз говорил с Джеком Мэтлоком, тогдашним послом США: знаете, что, давайте как-нибудь вы как турист приедете в Ригу, ведь это так интересно… «Да разве ты не знаешь? – ответил он. - Мы не имеем права приезжать в прибалтийские страны с 1940 года. Мы не признали этого присоединения, они существуют, но ни один американский официальный деятель с тех пор там не был».

Вот примерно как могло бы быть с Крымом, если бы они хотели. Крым есть, ну, как Северный Кипр, например, который турки «скушали», и он существует...

- Если все-таки будут приняты какие-то там хотя бы устные договоренности, насколько обязательным в плане их выполнения может быть Байден? Вы ведь успели изучить и познать душу американского народа…

- Дело в том, что американцы к своему президенту относятся очень снисходительно. Многие даже не знают, кто у них в данный момент президент.

Но все чиновники – это люди, которые с президентом связаны. И, поэтому надо понимать, что будет для них выгодно, а что – нет. «Северный поток-2» невыгоден тем, кто торгует газом, и так далее, и так далее…

Россию очень интенсивно выталкивают из общего мира. Ее выталкивают из спортивных соревнований, из Олимпиад, ее заставляют выходить на арену без гимна, без ничего, хоть на допинге ловили американцев тысячу раз, и китайцев тоже ловили, и их боятся. А Россию не боятся.

Поэтому, я думаю, что соглашения подписываются, когда люди о чем-то конкретном договариваются. А тут Байден заявил, что даже пресс-конференцию он не хочет проводить общую с Путиным. Он не хотел, чтобы как Трампа его Путин «затюкал».

- Да, опыт Трампа не позволил…

- Все это понятно. Но если два человека принимают какие-то общие решения, то, в принципе, они могут выйти на трибуну и сказать об этом.

- А оптимистичные у вас какие-то прогнозы имеются?

- Я даже не знаю, оптимизм это или пессимизм. Меня очень интересует та, я бы сказал, напористость, с которой Путин сейчас себя ведет. Он не балансирует на одной ножке, он не говорит: ах, что вы, вы нас неправильно поняли! Он ведет себя примерно по такому принципу – только попробуйте! Потому что на Северном морском пути, на газопроводе, в Сирии, на Ближнем Востоке, во многих точках есть очень острые моменты. И везде Путин говорит: а у нас там интересы, мы будем, и были, и всё, это навсегда.

Конечно, можно было бы ожидать многих соглашений. Но обычно соглашения эти не случаются внезапно. Идет огромная подготовительная работа. А Байден взял с собой Блинкена, госсекретаря, и оба уже выступили с очень резкими заявлениями. Госсекретарь опять повторил, что мы не дадим «Северному потоку-2» открыться и начать работать. Понимаете, все сводится к запретам.

Я очень хочу, чтобы какие-то признаки добрых отношений появились. Конечно же, я очень этого хочу. И даже один американский мой приятель из Гарвардского университета написал, что сейчас у нас вот в Америке будет примерно то же, что было у вас, когда вами одновременно руководили Ягода и Берия. Потому что однопартийная система, однопартийная власть, однопартийный парламент. И сейчас, так сказать, все эти завинчивания гаек продолжаются.

И Байден несчастный ничего не делает. Все больше говорят о том, что он может через год или два уйти в отставку. И будем там женщина – его вице-президент. Говорят, совершенно «зверь-баба», очень умная, шустрая, сильная. Первый президент-женщина, это же великое дело в Америке будет. Хотя, посмотрим.

- И все же, определенный оптимизм мы услышали в ваших словах.

- Раз уже они встречаются, что-то в этом есть. Но я очень не хочу того, чтобы это все свелось к тому, что Байден будет читать нотации Путину, а Путин будет огрызаться. Не дай Бог.

Немного завидую тому, что вы едете в занудную, как мне всегда казалось, Женеву. Хотя милый очень город, одноэтажный, симпатичный...

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