Глава ЦРУ готовил Байдена ко встрече с Путиным: Русским надо внушить, что «американцы обложили нас со всех сторон»

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

16 июня в Женеве состоится саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Встречу назвали исторической еще до начала — уж очень много накопилось проблем между двумя сверхдержавами: от взаимной высылки дипломатов и закрытия консульств до трений вокруг Украины и Сирии.

Предшественник Байдена, Дональд Трамп, все эти конфликты разрешить не смог — хотя и встречался с Путиным за четыре года своего правления аж шесть раз. Возможно, потому что, в отличие от российского визави, просто не готовился к переговорам, уповая на «эффект громкой фразы». По крайней мере, об этом в мемуарах пишет бывший советник Трампа по нацбезопасности — Джон Болтон.

Зато нынешний хозяин Белого дома, похоже, ошибки предшественника учитывает. Его пресс-секретарь — знаменитая своими странными фразами Джен Псаки — на днях выдала еще одну: «Наш президент готовился к встрече с Путиным 50 лет». Возможно, имея в виду, что сейчас Байдену — 78, и первый раз он стал сенатором США еще в 1973 году.

А влиятельный американский еженедельник Time посвятил предстоящему саммиту огромную статью.

Автор текста, журналист из «белодомовского пула» Брайан Беннет, ожидаемо начинает с рассказа, какая же Россия плохая. Это и вмешательство в выборы в США (не понятно тогда, как Байден победил, но не ищите здесь логики). Это и «хакерские атаки». Это и «аннексия Крыма и гибридная война в Сирии». Это и «игра с ошибками Америки на Ближнем Востоке». Впрочем, столь скользкую тему журналист быстро оставляет: если кто и «сеял хаос в американский политике» — то только поверженный Трамп, а нынешнюю администрацию мы почти не критикуем.

Зато с ностальгией вспоминаем визит Байдена (на тот момент вице-президента при Обаме) в Москву в 2011 году. Тогда «старина Джо» в публичных речах восхищался русскими, называя их «лучшими инженерами мира». Еще бы — в то время Кремль, хоть и поругивался с США, но в целом следовал их фарватером, например, не возражая против западной агрессии в Ливии. В отличие от посткрымского периода…

И теперь Time дает советы лидеру американской нации накануне вояжа в Женеву:

«Садясь лицом к лицу с Путиным в своей первой международной поездке в качестве президента, Байден готовится быть жестким», — пишет Беннет.

— Цель — заставить Путина отступить со словами: «Американцы нас обложили со всех сторон», — говорит автору доверенный источник в Белом доме.

После ритуальных мантр про злобную Россию, одновременно и бессильную, и крайне опасную — журнал Time переходит к самому интересному: «Миссия Байдена в Женеве — снизить риски эскалации и вернуть США и Россию на стабильную почву — ведь никто не имеет столько ядерных боеголовок, как эти две страны».

В общем, господа не определились: намерены ли они «жестко разговаривать с Кремлем» — или «снижать риски эскалации».

При этом, как пишет Time, Байдену дает «вредные советы» целая стая ястребов времен холодной войны во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Он эксперт по России — в 2005-08 годах работал послом США в РФ, а также был помощником госсекретаря ранее, в момент краха СССР.

«Бернс и его коллеги выступают за возврат к сдерживанию России, как в годы холодной войны. Везде, где шагает Путин, он должен встречать сопротивление», — говорит высокопоставленный источник в администрации США.

В общем, Байден подготовлен к Женеве хорошо — тут никто не спорит. Единственная проблема — после 2014 года все мировые кризисы почему-то решаются без США. Сирийское урегулирование ведется в «Астанинском формате» (Россия-Турция-Иран). Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе закончен при решающем участии российских миротворцев. И даже гарантами Минских соглашений по Донбассу выступают Москва, Париж и Берлин — но не Вашингтон.

Так что пока «жесткость Байдена» скорее похожа на попытку сохранить лицо, когда у тебя на руках — никудышные карты.

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