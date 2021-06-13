Больше не страдает по Асмус: Гарик Харламов впервые вышел в свет с красавицей-актрисой

Гарик Харламов благополучно пережил разрыв с Кристиной Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, завидный холостяк Гарик Харламов недолго пребывал в одиночестве: после развода с Кристиной Асмус резидента "Comedy club" все чаще видят в компании актрисы Катерины Ковальчук. Молодая звездочка, сыгравшая с Харламовым в сериале "Гусар", как две капли воды похожа на его бывшую жену, за что в соцсетях Катю прозвали "улучшенной копией Асмус".

Роман, который пара изначально отрицала, теперь уже оба перестали скрывать. Так, две недели назад Гарик и Катерина провели романтические выходные в спа-комплексе на Красной поляне с другими влюбленными - участниками "Little Big" Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Видимо, парочки договорились рассекретить отношения одновременно (это было еще до откровенного интервью Таюрской Ксении Собчак. - Ред.) и поделились кадрами сочинских каникул в своих Инстаграмах. Чем не признание в эпоху соцсетей, когда о разводе извещают взаимной отпиской?

Теперь же Харламов и Ковальчук отметились на Чемпионате Европы по футболу. Они вместе посетили матч "Россия-Бельгия", который состоялся 12 июня на питерском стадионе "Газпром-арена". Юморист пришел поболеть за наших в компании коллег по "Comedy club" Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса. Однако, от внимания поклонников не укрылось, что новая девушка не только побывала на том же матче, но и опубликовала фото стадиона с того же сектора, что и Гарик Харламов. "Неожиданное место для свидания. Поздравляем, совет да любовь!", - пишут артисту бдительные подписчики.

Катерина Ковальчук на матче "Россия-Бельгия" в Санкт-Петербурге.

Между тем, сам юморист и его подруга никаких публичных заявлений о своем статусе так и не сделали. И даже их друзья из "Little Big" по-прежнему сохраняют интригу. Так, на премии "МУЗ-ТВ" Илья Прусикин наотрез отказался говорить о любовных отношениях Харламова, хотя сам активно подогревал слухи, выкладывая их с Катей снимки в своих соцсетях. А Софья Таюрская лишь многозначительно улыбнулась.

- Об этом вам надо спросить самого Гарика, - ответила солистка kp.ru, добавив, что Катя - ее подруга.

Поклонники заметили, что Катя и Гарик публиковали снимки из одного сектора.

Напомним, о том, что разведенный юморист нашел утешение в объятиях партнерши по сериалу "Гусар" Катерины Ковальчук, впервые заговорили еще осенью. Тогда Гарика Харламова и 27-летнюю актрису, сводную сестру звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук, заметили в Сочи отдыхающими в общей компании. Впрочем, сами "виновники" поспешили все опровергнуть.

- С каждой женщиной, замеченной рядом со мной, мне сразу приписывают отношения. Все это как-то тупо, - заявил тогда Харламов, пресекая все вопросы о личной жизни.

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