Байдена "закидали" вопросами о грядущей встрече с Путиным

Американский президент Джо Байден отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в рамках G7 Фото: REUTERS

Нынешняя администрация США старается всячески принизить значение от грядущей встречи Байдена с Путиным. Слова о том, что никаких прорывных решений не ожидается, звучат и из Кремля, и от представителей Белого дома. Вот только американцы всячески стараются обставиться, желая представить дело так, будто вояж Джо Байдена в Европу преследует совсем другие основные цели – саммит «Большой семерки», НАТО там и все остальные двусторонние встречи: с Джонсоном, Меркель и т.д. А Путин? А что Путин? Ах, да – Путин же! Ну, встретимся, осмотрим друг на друга.

Вполне вероятно и даже очень похоже, что команда Байдена уже сейчас начинает готовить почву таким образом, чтобы смягчить возможный негативный эффект, когда Байден выйдет с переговоров с Путиным, а объявить ему, кроме того, что он высказал президенту России все, хотел, будет нечего.

Однако, такой вариант может и не сработать. И, скорее всего, не сработает. Потому что для публики и для СМИ главное в европейском вояже – это не отношения с партнерами по НАТО, а именно встреча и переговоры с президентом России. Что, кстати, уже проявилось в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки», когда его засыпали вопросами именно про предстоящую встречу с лидером России.

Нет, сначала были вопросы общего плана. Байден назвал изменение климата экзистенциальной проблемой, заявил, что США вернулись в Европу в качестве союзников и даже объявил, что прежняя концепция НАТО защиты американцами союзников за деньги, которую продвигал Трамп, ошибочно, и Вашингтон рассматривает НАТО в качестве инструмента общей безопасности. Ах, да - происхождение коронавируса пока так и остается неясным.

Но стоило только сказать, что проблема с вирусами-вымогателями будет им обсуждаться с Путиным, как тут же началось.

Почему Байден отказался от совместной пресс-коференции с Путиным?

– Это не конкурс, кто на камеру смотрится раньше.

Чего ожидает Байден от встречи с Путиным?

– «Обсуждения поведения РФ» (как говорится, флаг в руки, дискуссия на эту тему может быстро превратиться в критику поведения США). Правда, тут же Байден обозначил обходные пути, заметив, что не может дать гарантии изменения позиции России: «Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать Путину должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе».

А почему же Путин не меняет своей позиции, несмотря на давление Вашингтона?

– «Потому что он Владимир Путин».

А вот Путин в интервью сказал, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы?

– «Я думаю, он прав, что отношения находятся на низкой точке… Я буду очень прямо говорить с Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться».

И, вообще, «США не ищут конфликта с Россией». И даже, как сказал Байден, ему есть что предложить Путину: «Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении - у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с COVID, не только с США, но и вообще Европой и Ближнем Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию».

Впрочем, Джо, который вроде бы тут начал перечислять и иные потенциальные сферы сотрудничества, тут же сам себя оборвал и признался: «Я не должен говорить об этом публично». Опять же, интересно, кто это ему язычок «подрезал»?

С нами-то все проще. Мы не ждем прорывных решений и изначально относимся к рандеву двух президентов как к попытке наладить отношения. Не получится, значит, не получится. Не мы, как говорится, начинали процесс, не мы протрубили и не мы приглашали. Мы лишь отозвались на просьбу. А вот Вашингтону в этой ситуации сложнее.

Как бы действительно Джо не обмишулился. Ведь итоги его переговоров с Путиным будут ждать не только в США, но и во всем мире. А остальной мир убедить, что упор в европейском вояже Байдена изначально делался на совсем другое, будет еще труднее, чем американских журналистов.

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