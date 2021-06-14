Лобода объяснила, как относится к оскорблениям Киркорова и Давы: «В моей жизни продюсеров больше не будет»

По словам певицы, она не одобряет слова своего бывшего директора Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После минувшей премии «Муз -тв» теперь уже экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина прокомментировала в инстаграме фото Филиппа Киркорова и Давы с красной дорожки премии, где артисты появились в «свадебном» кортеже.

- Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки, - написала продюсер артистки.

Многих удивило высказывание Крапивиной, поскольку было много слухов о нетрадиционных связях продюсера. Да, и сама Светлана не раз выступала в гей-клубах и даже считалась одной из «икон» ЛГБТ. Филипп Киркоров молчать не стал. Король сцены записал видео, где дал отпор Крапивиной. После видео Филиппа, Нателла Крапивина покинула пост продюсера Лободы. Они проработали вместе 11 лет. Сейчас на тему скандала впервые высказалась сама Светлана Лобода.

- Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду,-обратилась к подписчикам звезда.

- Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима.

При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его. Наше сотрудничество в течение 11 лет - это не то, что можно выбросить из памяти, забыть.

Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остаётся частью моей семьи.

И так будет всегда.

Но в моей жизни продюсеров больше не будет, -сказала артистка.