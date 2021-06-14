Презентация книги Дмитрия Диброва в Москве

Дмитрий Дибров презентует книгу «Раб лампы»

«Раб лампы» – книга о профессии, ремесле и призвании. В нее вошли авторские новеллы о природе славы, профессиональном поиске и подготовке телеэфиров самых популярных российских программ. У читателей есть возможность узнать о «внутренней кухне» телецентра Останкино и побывать за кулисами самой популярной во всём мире игры «Кто хочет стать миллионером?». А еще услышать откровенный и живой рассказ одного из самых известных российских ведущих о том, как устроено российское телевидение изнутри.

Вход свободный, количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Презентация пройдёт 15.06 в 19:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город».